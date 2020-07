HR Ratings baja calificación a Banco Autofin

La calificadora mexicana HR Ratings informó que revisó a la baja la calificación de Banco Autofin de HR BBB- a HR BB+ manteniendo la Perspectiva Negativa y de HR3 a HR4, debido al deterioro mostrado en su portafolio durante los últimos periodos, situación que ha tenido un efecto negativo en sus márgenes de operación reflejado principalmente en la disminución constante de su MIN Ajustado al cerrar en 0.5% al primer trimestre de 2020 (1T20).

Adicionalmente, el índice de capitalización del Banco se mantiene en niveles bajos al cerrar en 12.3%. Para los siguientes periodos, se estima que el Banco presentará retos en el control y calidad del portafolio llevando a que presente un MIN Ajustado reducido situación que limitaría su capacidad de generación de resultado netos y fortalecimiento en su capital contable, el cual se estima que tendría que recibir aportaciones de capital en los próximos periodos para mantener un índice de capitalización superior a 12.0%.

De acuerdo con la calificadora, los principales aspectos considerados son:

Bajo índice de capitalización al cerrar en 12.3% al 1T20 (vs. 12.5% al 1T19 y 12.2% en escenario base). A pesar del incremento en la cartera total de la Empresa, los niveles se mantuvieron derivado de una aportación de capital por P$56m.

Niveles presionados en el índice de morosidad y morosidad ajustado cerrando en 3.9% y 6.3% al 1T20 (vs. 5.3% y 6.6% al 1T19 y 4.4% y 5.6% en un escenario base). La mejora observada al 1T20 se dio a raíz de la dación de bienes en pago, sin embargo, esto llevó a incrementar los activos improductivos.

Presiones en el margen financiero, cerrando al 1T20 con un MIN Ajustado de 0.5% (vs. 1.2% al 1T19 y 2.5% en escenario base). El alto nivel en la generación de estimaciones preventivas aunado a presiones históricas en el spread de tasas, presionaron la métrica.

Niveles negativos en las métricas de rentabilidad, sin considerar ingresos extraordinarios, al cerrar al 1T20 con un ROA y ROE promedio de -0.4% y -4.1% (vs. -0.9% y -6.5% al 1T19 -0.1% y -0.7% en escenario base). El Banco continúa con una alta generación de ingresos a través de la recuperación y valuación de bienes, reconociendo al cierre de 2019 ingresos por estos conceptos por P$70m (vs. P$102m durante 2018). Por lo que, eliminando el efecto, el resultado neto al cierre de 2019 sería de -P$35m (vs. -P$43m a 2018).