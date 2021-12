Historial crediticio desde jóvenes

Es conveniente obtener una tarjeta a los 18 años

Los jóvenes deben conocer acerca de finanzas y créditos, pues si están bien informados, una tarjeta, más que un problema, es una excelente y necesaria aliada”, comentó la maestra Patricia Rodríguez, cofundadora de Gira tus finanzas, durante la Semana Nacional de Educación Financiera, organizada por la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El primer consejo es empezar jóvenes a forjar el historial crediticio, pues si no se figura en este ámbito financiero jamás podrán liberar una línea de crédito, obtener tarjetas y acceder a créditos de viviendas y vehículos, sino que para todo tendrán que solicitar un aval.

Al cumplir 18 años es conveniente obtener una tarjeta que se adecue a sus necesidades comparando de entre todas las opciones; “no inicien con la clásica, la mejor es la básica, aunque no ofrece meses sin intereses, tampoco genera comisiones”, dijo a los alumnos de esta casa de estudios.

Con las clásicas debe pagarse una anualidad más el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), apertura y manejo de cuenta, intereses si no se genera el pago adecuado y amortizar un monto determinado por mes para tener beneficios como meses sin intereses, acumular puntos de acuerdo con los gastos mensuales para canjearlos por productos, preferencia en preventas de espectáculos o lanzamientos y una mayor línea de crédito.

En la conferencia Tu primera tarjeta de crédito, que no asfixie tus finanzas –impartida también por Yuridia Torres, integrante de este medio digital de asesoría– las consultoras compartieron en forma virtual información sobre mitos, ventajas, desventajas y consejos de tener el plástico.

Para Torres, periodista especializada en finanzas y temas de ahorro, los créditos utilizados con disciplina y responsabilidad “pueden sacarnos de apuros con situaciones no contempladas en los gastos, darnos algunos lujitos esporádicos y, lo más relevante, crear un buen historial crediticio”.

Las tarjetas de crédito no son malas, “no te van a endeudar o vas a ser esclavo de llamadas de los bancos, porque aun sin tenerlas te llamarán, lo primordial es saber usarlas y distinguir entre los dos tipos: en la de crédito la institución bancaria te presta dinero con un monto límite y en la de débito recibes tu nómina o acumulas tus ahorros, ahí sí es tu dinero y no puedes usar más de lo que tienes de saldo”.

Los bancos están obligados a proporcionar productos para quienes iniciarán con las finanzas, como la tarjeta básica, por no ser de su conveniencia no las ofrecen, pero uno debe preguntar por esa opción y si la niegan es viable meter una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para que sean sancionados.

Algo importante es respetar las fechas de corte –día que el banco marca como fin de un periodo de registro de las compras realizadas en un mes y que establece el inicio de otro– y la fecha límite de pago –último día para pagar la deuda, conservar al corriente la línea de crédito y evitar intereses moratorios o comisiones–, ambos aparecen en el estado de cuenta y siempre son los mismos días.

Las consultoras sugirieron no tener muchas tarjetas, disponer de efectivo ni hacer el pago mínimo, sino el que marca para no generar intereses, porque si no la deuda en vez de irse saldando se incrementa y considerar 20 días naturales después de la fecha de corte para pagar, pero lo mejor es no esperar hasta ese día, pues si sucede un imprevisto se acrecentará el pago siguiente.

También usar la tarjeta a su favor, es decir, en los primeros días después del corte para tener tres quincenas de tiempo y poder juntar el monto con el fin de evitar acumular la falta de pagos, los cuales deben planificarse acorde con los ingresos semanales o quincenales, “se debe ser totalero, es decir, pagar siempre el total para no ir arrastrando adeudos”.