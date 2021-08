Hidalgo, paraíso de la barbacoa, el pulque y balnearios

La entidad es una buena opción para los viajes cortos en el centro del país

El estado de Hidalgo, arropado por la Sierra Madre Oriental y el Valle de Metztitlán, su sendero boscoso en Huasca de Ocampo, sus relajantes Grutas de Tolantongo, así como sus pozas de aguas cálidas y turquesas, minas, balnearios, pulque, barbacoa y más, es una muy buena oportunidad para los viajes cortos, en medio de la pandemia de Covid 19.

Carlos Muñiz Rodríguez, Secretario de Desarrollo Agropecuario ( Sedagro) en Hidalgo, en entrevista con #ViajandoenConcreto, se refirió además de las bellezas naturales de su estado, al rescate que en la presente administración han hecho de 6 millones de magueyes que se estaban secando y que son elementales para la realización de la barbacoa, donde después del Estado de México, son el segundo productor de borregos, con los que se prepara este manjar alimenticio.

Pero quien lo visite, también podrá encontrar la ruta del pulque, que con el apoyo del sector privado, ha creado este paseo para que quienes lo visiten, conozcan haciendas, dos de las cuales se han convertido en hoteles boutique, Zotoluca y Chimalpa. “Es un Estado que tiene todo, para que vengan y se enamoren de él”, y es a través de convocatorias en la página de la Sedagro, como dan a conocer horarios y calendario de las haciendas que se abren para ser visitadas.

“Tenemos todos los climas, el corredor de la montaña, pero tenemos un corredor de balnearios, otro de haciendas y en esta administración del gobernador Omar Fayad, le hemos dado un gran impulso al tema del turismo, pero también al de la agricultura y la gente tiene que venir a enamorarse de estos corredores que su clima está perfectamente determinado, clima variado y hay cosas para pasarse un día entero o un fin de semana completo”, indicó.

Y es que dijo, cuentan con una región cebadera, en el altiplano de Apan, donde hay un sinnúmero de haciendas lo que los ha llevado a convertirse en el primer lugar nacional en producción de cebada, que les deja una derrama de mil millones de pesos, en la zona que antes era magueyera, los campesinos se migraron a la cebada.

Sin embargo, se apostó al rescate de los magueyes que además ayudan a captar el agua y que no se erosione la tierra y es una planta elemental en la gastronomía mexicana, para hacer la barbacoa enterrada en pencas “porque quien venga a Hidalgo y no coma Barbacoa no vino”.

El Chico

Muñiz Rodríguez, dijo además que los turistas pueden visitar sus Pueblos Mágicos, Real del Monte, el Callejón de los Artistas, el Panteón Inglés, El Chico, además de la ruta de balnearios y grutas que van de Actopan a Tecozautla y son de los principales atractivos con cabañas, toboganes y aguas cristalinas que corren por la entidad, así como Ixmiquilpan, Huichapan, Tecozautla y un sinfín de corredores acuáticos que se combinan con zonas de mina donde se hace obligado disfrutar de un tradicional paste.

El titular de la Sedagro en Hidalgo, mencionó además que la entidad ya se posicionó con el primer lugar nacional en producción de granadas donde actualmente hay 4 millones de plantas de este fruto, además de que también producen café en la parte alta de las sierras, higo y hongos para un rico caldo.

En Molango, se puede disfrutar del pescado frito que se extrae de la laguna y otros sitios donde se crían truchas.

Es así que Hidalgo, lo tiene todo para ser visitado y con todas las garantías sanitarias como los arcos a la entrada de cada municipio. Sin embargo, el titular de la Sedagro, indicó que quien los visite, tiene que apoyar en el cuidado sanitario con el uso de cubrebocas, gel antibacterial, sanitizantes y ser parte de la responsabilidad que en este momento se tiene que asumir ante la tercera ola de Covid.