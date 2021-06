Herramientas digitales en el mundo inmobiliario: marketing

La tecnología se ha convertido en un aliado para todos los sectores. Los medios han tenido un gran auge en los últimos años y especialmente a partir de que inició la pandemia.

En 2018, 38% de las personas en México compraron algún producto o servicio a través de internet, representando un crecimiento de 30% en visitas a páginas dedicadas a e-commerce, respecto al año anterior, informó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Sin embargo, con la pandemia estas prácticas aumentan, por lo que quienes emprenden su camino hacia el mundo digital tienen mayor probabilidad de éxito. Ante esto, Pedro Fernández Martínez, presidente nacional de AMPI, señaló que la pandemia significó un momento de oportunidades, en el que el uso de tecnologías marcó un eje en el mundo inmobiliario.

El marketing digital, el posicionamiento de webs inmobiliarias, los recorridos virtuales, entre otros, son un ejemplo de la digitalización inmobiliaria a la que muchos inmobiliarios accedieron y quieren entrar para posicionar su nombre, marca y producto dentro del mundo digital.

La transformación digital, es parte de un proceso de comunicación en esa área en la que llegar a los resultados deseados puede ser un proceso arduo y complejo. Por ello, te contamos cómo puedes conseguir este objetivo.

Marca comercial o personal

El adentrarse al mundo digital, podría llevar varias dudas, entre ellas el saber si es mejor crear y impulsar una marca comercial o seguir promoviendo a nuestra persona. Al respecto, Ari Oropeza, asesora de marca personal, recomienda realizar ambas, ya que estas se complementan entre sí.

“La marca comercial y personal se complementan, pero cualquiera de los tres caminos son viables, desde crear una marca propia, comercial o ambas. Sin embargo, hay que considerar que existe mayor confianza en una persona que en una marca; por ello es que confiamos más en los comentarios de un artículo que en lo que pueda decir la propia plataforma, por lo que darle rostro con una marca personal puede aumentar la confianza, mientras que la marca comercial otorga una percepción de solidez y seriedad”.

Plataformas digitales

En el mundo digital existen múltiples plataformas con las que podemos mostrar un producto o servicio. De ahí que expertos asesores de marca personal sugieren aprovechar las plataformas gratuitas, ya que esto asegurará tu visibilidad en varios canales digitales así, como tu posicionamiento en búsquedas a través de buscadores en internet.

A su vez, estos expertos recomiendan colocar en todos los canales, datos de contacto, en los que especifiques la forma en que te pueden contactar, además de una frase que marque la similitud de tu marca entre los canales.

“Después de hacer todos tus canales con tus datos, coloca una frase clave, si eres un bróker puede ser Bróker inmobiliario Yucatán. Con esta frase abres todas tus redes sociales” comentó Ari Oropeza.

En esta estrategia, los expertos señalan que no es necesario estar alimentando continuamente todos los canales digitales desde el inicio, por lo que sugiere iniciar con el canal al que más se encuentren familiarizados y después ir conociendo las diferentes plataformas.

Cuando publicar ofertas y anunciar tus servicios

De acuerdo con Víctor Pérez, Asesor de marca, el saturar con mensajes que inciten a consumir todo el tiempo algún producto, provocará que tanto seguidores como clientes se cansen y deseen dejar de consumirlos. Por lo que aconseja mantener 80% contenido relacionado con el modelo de negocio y 20% de venta.

“Puedo seguir ciertas paginas por una necesidad, sin embargo cuando se acaba esa necesidad dejaré de seguir esas páginas, sin embargo al seguir esas pagina me doy cuenta que una me ofrece datos curiosos entonces la seguiré por más tiempo y si en algún momento esta ofrece alguna promoción me entusiasme y consuma lo que está vendiendo”.

Cómo crear contenido y vender

El comenzar a crear contenido puede parecer abrumador, entender qué buscan nuestros clientes, o que les gustaría ver en nuestras redes sociales, sin embargo Ari Oropeza, señala que el preguntarle a los propios clientes sobre qué cuentas siguen, puede dar una idea sobre lo que están buscando y consumiendo en internet.

“Puedes preguntarle a tus clientes ¿En Instagram tienes una cuenta que me recomiendes? Con esa sugerencia puedes saber que a tus clientes les gustan las fotos, entonces puedes proporcionar un encarretado de cinco fotografías sobre el estado en donde se encuentran las viviendas que planeas vender.

Por ejemplo en Instagram muchos utilizan las historias destacadas para dejar el catálogo de ventas, testimonios, datos de contacto, todo para que quien visite tus redes pueda confiar en ti, esto sin dejar de promocionar el Feet” señaló Oropeza.

Aprende a medir tus esfuerzos en internet como ventas

El saber si tus esfuerzos por manejar tu marca en el mundo digital es de suma importancia, ya que es una inversión de tiempo y en algunos casos dinero, por lo que se espera que estos den resultado, no solo en el número de seguidores sino también en el número de compradores.

“En un inicio puede ser confuso, facebook o tiktok te puede decir felicidades llegaste a 100 mil personas, entonces puedes pensar, estupendo de eso 100 mil tan siquiera uno me compra, pero de repente eso no pasa, entonces medir nuestros esfuerzos en cada red social y plataforma es fundamental” mencionó Ari Oropeza

De acuerdo con la experta la técnica embudo de venta es primordial para entender cómo funcionan los esfuerzos en internet, ya que estos consiste en involucrar a la mayor cantidad de personas como consumidores de una marca, para que de este número un reducido número serán los compradores.

Por lo que recomienda llevar un registro de datos, desde el número de posteos que se realizaron y por qué medio así como la cantidad de gente que siguió la conversación.

“Es muy importante realizar una base de datos, generará una forma en la que tus posibles clientes te dejen sus datos, como teléfono, nombre o correo electrónico, a fin de que esas personas que algún día vieron tu contenido de interés se convierta en tu cliente ya que le mandas ofertas”

Contratar una agencia o un asesor de marca

No siempre se puede hacer todo solo y saber cuál es el momento propicio para adquirir algún servicio profesional puede hacer la diferencia, de acuerdo con los expertos, la creación de una marca en un inicio puede ser una tarea personal, sin embargo, si lo que quieres es rapidez puede acudir a un asesor de marca.

Por otro lado, si tienes la creación de la marca además de todos estos puntos cubiertos, y tu crecimiento ha sido exponencial, los expertos sugieren acércate a una agencia que se encargue de manejar el lado digital de tu empresa.