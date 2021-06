Trabaja en concretar espacios y experiencias enfocados a diferentes estilos de vida y entendiendo las necesidades de cada persona

Incrementar la calidad de vida de las personas y llevar a cabo sociedades sostenibles, así como asegurar las necesidades del presente, sin comprometer las de generaciones futuras, son características de una Smart City. “Tenemos dos verticales, crear ciudades inteligentes y comunidades conectadas”, detalló Alina Patterson, CEO de HEI Community.

La firma que se enfoca en esas premisas, trabaja en concretar espacios y experiencias enfocados a diferentes estilos de vida y entendiendo las necesidades de cada persona.

Así nace HEI Community, integrando la innovación, el crecimiento inteligente y planeando ciudades y la generación de comunidades a través de convertir a cada persona en el actor y la actriz principal, integrando su esencia y resolviendo sus necesidades en la creación de estos espacios desde su concepción.

En entrevista con #EnConcretoContigo, Alina Patterson subrayó que “este es el enfoque que nosotros tenemos que generar al momento de pensar en el desarrollo inteligente y planeado de la ciudad”.

“Hoy en día el community se ha venido desarrollando de ciudad a ciudad a ciudad de manera reactiva. De repente vamos viendo, tenemos ciertas necesidades y con base en esas vamos tomando decisiones, pero son cortoplacistas, que son para solucionar el problema que tenemos a cinco o 10 años, pero no lo estamos pensando a 30, 50 o 70 años.

“Y lo que viene sucediendo es que el desarrollo o la mancha urbana crezca de manera desmedida y poco inteligente. No quiere decir que no se hayan tomado decisiones buenas, sino que se enfocan en un problema y no en un todo. Y el cambiar este enfoque es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de desarrollar una ciudad planeada, organizada e inteligente”.

Citó como ejemplo, que en la zona metropolitana de Guadalajara se realizó un estudio y se concluyó que mide 2.5 veces más de lo que debería tener, por lo que se consideró que se ha tenido en la zona un desarrollo muy reactivo. Es decir, crece de manera desmedida y se enfrentan problemas de movilidad, de servicios poco eficientes, como de agua, luz y gas, que no llegan de manera adecuada.

Entonces, la parte de análisis de Hei Data es recopilar información interna y externa y la que impacta de manera directa en el desarrollo inmobiliario.

Al respecto, HEI Community precisa en su sitio web que tiene seis pilares principales para lograr sus objetivos: análisis e inteligencia, escalabilidad, tecnología, dinamismo, confianza y disrupción, y detalla respecto a sus verticales:

Realtor: El objetivo de HEI Realtor es generar transacciones de compra, venta y renta de forma inteligente y sencilla, realizándolo desde la Web y agilizando los procesos a través de smart contracts, pasarela de pagos, seguros que protegen a la propiedad y/o rentas caídas, comparativa de productos y análisis de oportunidades a través de estadísticas del mercado con características similares de productos.

Data: a raíz de la integración del Big Data, Machine Learning e Inteligencia artificial dentro de la industria, HEI Data identifica el comportamiento de las comunidades, sus intereses, los nichos de mercado, las tendencias de desarrollo de la ciudad y los insights relevantes y determinantes a través de métricas creadas específicamente para entender los estilos de vida y las necesidades de cada perfil, con esto, es posible identificar productos que se adapten no solo a cómo se vive hoy, sino que tengan capacidad de adaptarse a los estilos de vida/tendencias que se demandaran en las generaciones futuras.

Living: HEI Living entiende la importancia de generar espacios y experiencias que permitan a cada ser humano realizarse en sus diferentes áreas: profesional, convivencia, familiar, salud, movilidad, creativo, etc. Por ello, crea Comunidades Conectadas a través de la integración de cada ámbito en todos los proyectos que integren el sistema HEI (HEI home, HEI working, HEI vacational, HEI medical, HEI mobility, etc.), donde las personas tienen acceso a espacios creados para cada perfil, con interacción y accesibilidad a cada proyecto y experiencias por ser parte de la comunidad HEI.

Alina Patterson resaltó la importancia de considerar la migración de una ciudad tradicional a una digital. Esta última tiene que ver con la inclusión de tecnología y una Smart engloba más aspecto, como el incremento de calidad de vida y la parte de sostenibilidad. Consideró que entre las ciudades que van hacia ello, son la de México, Tijuana, Zona Metropolitana de Guadalajara en la Riviera Maya, entre otras.