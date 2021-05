Hay que entender como se mueve el sector inmobiliario

En promedio, el mexicano tienen 8.6 cuentas en internet y a nivel mundial 49.3% de la población usa redes sociales, de acuerdo con el estratega digital Diego Luna, quien destacó la importancia de las herramientas tecnológicas para promover el posicionamiento de una inmobiliaria o agente, a fin de conseguir incremento en ventas.

En el Magno Foro Inmobiliario de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), encabezado por el presidente de esa organización, Salvador Sacal Cababie, Diego Luna expuso que uno de los factores primordiales para la creación de una campaña positiva de marketing, es entender cómo se mueve tu mercado en lo cual destacó la compañía The cheesecake Factory.

“Este no es un restaurante al que no vas todo el tiempo, cuando comenzamos a lanzar las campañas lo hicimos como cualquier otra persona, nos fue bien pero no estábamos en los números que queríamos, entonces partirnos desde la forma en cómo se mueve la gente en México, donde el sector femenino es quien consume más los dulces”, mencionó Diego Luna.

Sin embargo, el estratega digital destacó que no solo es segmentar el mercado al cual va ir dirigida tu campaña, sino más bien entender cuáles son los micros momentos en los que es preciso lanzar un anuncio, un post, de tu campaña.

Como ejemplo de la campaña para la compañía The cheesecake Factory, destacó que los días en que su público contemplaba con mayor entusiasmo la idea de consumir un postre, era en los fines de semana, colocando mejores resultados de venta.

Por otro lado, diego luna aconsejó escuchar a los compradores, ya que estos dirán lo que ellos desean adquirir, citando la frase de Donald A. Norman, “Debemos diseñar para la forma en que la gente se comporta, No para como desearíamos que se comportara”, en este aspecto, recordó la campaña realizada para la cadena de restaurantes Chili’s.

“Otro caso es el de Chili’s, todo el mundo comienza a soltar promociones, hamburguesas 2×1, descuentos, que podíamos hacer para diferenciarnos, uno punto es escuchar lo que la gente quería, y la gente preguntaba mucho por los postres, en ese momento no los habíamos colocado en nuestro servicio de delivery, por lo que creamos una campaña exclusiva para postres, con lo que se incrementaron las ventas, toda la gente lo aceptó bastante bien en un solo mes se nos acabaron los postres”, mencionó Diego Luna.

Por último, el estratega recomendó crear un diferenciador y “darle la vuelta” en donde no solo se ataque a las personas que buscan el producto sino aquellas que pueden desearlo, a lo que mencionó la campaña de Interceramic, la cual comenzó a circular por sitios de turismo con la frase “Ya te fuiste de vacaciones… ¿Y tu casa para cuándo?.