Hay noticias poco favorables en México, afirma Invex

Rodolfo Campuzano Meza. Director de Estrategia y Gestión de Portafolios en Invex Grupo Financiero, señala en su Opinión Estratégica que a nivel internacional los inversionistas continúan menospreciando la información relacionada con la reincidencia de contagios en Estados Unidos mientras que para México, la información no es tan favorable, pero observa estabilidad en las variables financieras debido a la permanencia del momento favorable en los mercados globales

En su texto detalla que en México las noticias no son positivas: no hay un control ni estadísticas confiables sobre la pandemia, las cifras económicas referentes al segundo trimestre son muy malas y no hay señales de una vuelta en el trimestre en curso. Asimismo la inflación se mantiene repuntando y ve con preocupación tanto el deterioro de las cuentas externas como la reducción continua de posiciones de extranjeros en bonos M y Udibonos.

A pesar de lo anterior, el comportamiento del tipo de cambio y las tasas es estable. La cotización del dólar se ubica cerca de su nivel promedio de 22.50 pesos por dólar y las tasas en la parte larga de la curva tienen movimientos marginales sobre niveles bajos. Al parecer hay mucha confianza en que Banxico reducirá las tasas de referencia otro medio punto en agosto y en que no habrá un episodio disruptivo en el ambiente financiero global

Agrega que se debe recalcar que el contexto apunta a un peso frágil y a posibles movimientos al alza del tipo de cambio debido a un posible momento de volatilidad en los mercados en el exterior, el deterioro de las finanzas públicas y la precaria situación de PEMEX, así como el deterioro de las cuentas externas y la prolongación de la salida de inversionistas foráneos de los flujos de inversión de cartera

Desde su punto de vista, podría ser adecuado mantener posiciones en tasas libres de riesgo en México, aunque desciendan, mientras que la bolsa de México continúa reflejando el riesgo de la prolongación de la recesión, por lo que hay que analizar los reportes financieros.