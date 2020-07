Hackeo a Twitter acapara la atención de los mercados

Ayer por la noche, Twitter sufrió un hack que provocó que figuras de alto perfil, incluida la cuenta de Barack Obama, se pusieran en peligro y se usaran para anunciar una estafa de bitcoins. Según la cuenta de soporte de Twitter, los piratas informáticos entraron en los propios sistemas de empleados de la red social, a través de los cuales pudieron acceder a cuentas de alto perfil.

Los piratas informáticos obtuvieron acceso sin precedentes a cuentas de figuras públicas como Joe Biden, Elon Musk, Kanye West y Bill Gates, y los perfiles de grandes firmas como Apple, destacó Adam Vettese, analista de la plataforma global de inversiones eToro.

Los hackers supuestamente obtuvieron alrededor de 12 Bitcoins o 110,000 dólares en el ataque, aunque según Coindesk será posible rastrear y localizar los fondos a medida que se muevan.

Como resultado, el precio de las acciones de Twitter se vio afectado después de horas de negociación, perdiendo un 5%. Bien podría seguir muy volátil en la apertura de hoy, cuando ha estado bajo el escrutinio de las autoridades de diversos países, anotó.

Por otra parte, señaló que la economía de China creció 3,2% en el segundo trimestre, sin embargo los mercados no se impresionaron. El índice de Shanghai bajó 4.5%, y el Hang Seng 2%. Con ello, se ha perdido cerca de la mitad de lo ganado en el rally Made in China de la semana pasada. La recuperación industrial parece no convencer tanto como la debilidad del consumo que aún prevalece en el mercado chino.

A su vez, las bolsas de Europa registraban esta tarde ligeros retrocesos, con el FSTE 100 en -0.25% y el Dax en -0.40%, luego de las alzas de ayer, a la espera de más datos sobre si el Banco Central Europeo mantiene su políticas de estímulo.

Las bolsas de EU abrieron a la baja, ante el dato de nuevas solicitudes por desempleo, que si bien bajó a 1.3 millones, no se acercó a los 1.25 millones esperados por los analistas, indicando un menor ritmo de recuperación. Los datos de corporativos como Netflix y Johnson & Johnson podrían impulsar a las bolsas de Estados Unidos más tarde hoy.