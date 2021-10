Empresarios trabajan a favor de la gente y no solo para generar lucro o utilidades: Carlos Salazar

Tras las denostaciones que en los últimos meses ha recibido la iniciativa privada del país, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, dijo que la solidaridad se demuestra con hechos y no solo con palabras y este compromiso y dimensión social de las empresas, quedó de manifiesto al entregar lo que la tributación les exige en los últimos años, lo que permitió al gobierno poder enfrentar la pandemia y seguir avanzando al país.

“Los empresarios a pesar de la crisis y de la dificultad, siguieron dándole a su gobierno la enorme cantidad de recursos económicos, vía el pago de sus impuestos, para que le pudiera hacer frente a la pandemia, a la transferencia de gastos sociales, a la protección de los más débiles, a la continuación de los proyectos de infraestructura que nuestro gobierno pretende, todas estas cosas fueron hechas, porque los empresarios, aún en problemas, aún en condiciones definitivamente difíciles para mantener el empleo, sus negocios caminando, para poderlos adaptar, también fueron solidarios con su autoridad y con su gobierno”, dijo.

Añadió que prueba de eso, es el incremento en el gasto del gobierno para el año pasado y para 2021, que pudo crecer año con año con una captación de recursos fiscales es mayor al del 2019 y lo cual, también se ve reflejado en el presupuesto que se presentó para el 2022, mismo que tiene más gasto, derivado de la transferencia de recursos de todos.

Durante su participación en la entrega del reconocimiento a las “Empresas excepcionales, reactivación económica 2021”, organizado por el Consejo de la Comunicación, reiteró que los empresarios siempre han trabajado en favor de la comunidad y no solo para generar lucro o utilidades, como se dice.

Por su parte, el titular de la Unidad de normatividad de la Secretaría de Economía, Jesús Cantú, indicó que para incentivar la reactivación económica y un crecimiento sostenido del 4%, la dependencia que representa, impulsará en el país la reindustrialización del país.

“Hemos decidido fundamentalmente, desde la Secretaría de Economía, reactivar la reindustrialización de México. Desde la década de los 80s, empezó de crecer la participación de la industria, dentro del Producto Interno Bruto y consideramos que es un elemento central para lograr el desarrollo económico, incorporar innovaciones, estar a la vanguardia y mantener un crecimiento alrededor del 4%, no únicamente logras este rebote que todo mundo está anticipando para el presente año, sino lograr que durante los siguientes años, se pueda conseguir”, indicó.

Al respecto, el líder del CCE, indicó que, desde el sector empresarial, se trabaja dando los primeros pasos con la autoridad, para alcanzar esta reindustrialización y el crecimiento económico a esos niveles, pero para ello se requiere que el sector pueda entrar en las cadenas de valor.

“La secretaria Tatiana Clouthier, lo tiene clarísimo, nos ha invitado a estas reuniones y hemos empezado a hacer grupos de trabajo para integrar sobre todo en algunas de las industrias como es la electrónica y como lo es la automotriz, un mayor contenido nacional. Estamos dando los primeros pasos, pero yo creo que esto va a ser una muy buena iniciativa, hay las condiciones para mejorar el clima de inversión. Yo separaría esto no es nuevo el tema eléctrico viene desde hace mucho tiempo el Presidente nos ha dicho cuál es su manera de pensar y lo dejaría en un tema que está en la cámara legislativa, a mí me parece que no podemos llevar a diferencias este tema”, dijo.

Salazar Lomelín, defendió a los empresarios que han invertido en el sector energético, en torno a señalamientos específicamente gubernamentales de que actuaron mal y dijo estar a la espera de que las autoridades actúen y saquen a “esas manzanas podridas” pero que no se señale a todo el gremio empresarial.

Añadió que la discusión en todos los aspectos, debe ser respetuosa por ambas partes y si hay alguien a quien se le deba castigar por abusar de las libertades, que se haga, pero que no se satanice a aquellas empresas que han invertido a favor de México con ganancias adecuadas.