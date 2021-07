Golpea alza de insumos a vivienda social, coinciden expertos

En #DialogosEnConcreto se resalta que desarrolladores le han apostado a viviendas de rangos más altos

Frente a incrementos en acero de hasta 35%, concreto 18% , cemento 12 % representantes del sector vivienda en México, reconocen que aunque el sector ha sido pilar en la economía nacional, enfrenta fuertes retos ante esta inflación, especialmente la vivienda social que ha sido la más afectada con las imparables alzas en los insumos..

Alejandro Vargas director general de la desarrolladora de viviendas de interés social, media y residencial Esphabit, durante su participación en el panel “Valor y precio de los inmuebles” que organizó #DialogosEnConcreto desde Puebla: Tendencias de Mercado y Panorama a 50 años de la Vivienda; Valores y Créditos, destacó que quienes se dedican a la vivienda, están sufriendo de una inflación galopante en los insumos.

“Esta inflación no sólo provino del interior ni son temas especulativos de nuestra industria nacional sino provino del exterior y estas variables se están llevando a lo más alto y desafortunadamente esto, el sistema de evaluación que tenemos no contemplaba inflaciones súbitas y la vivienda más afectada ahorita en incremento de costos es la vivienda social y es la menos producida y al salir al mercado es todo un reto porque el mercado no reconoce su costo”, indicó.

Jorge Solano

Por su parte, Jorge Solano, director comercial de grupo SADASI, coincidió en el mismo sentido, pero reconoció al mismo tiempo que los desarrolladores le han apostado a viviendas de rangos más altos.

“Esta vivienda de interés social alto o vivienda media, estamos viendo una gran participación del mercado bancario y en el índice de compradores de contado y el cofinanciamiento y creo que por ahí va a venir el gran camino y hemos ido graduando los precios porque tampoco podemos salir del mercado y gracias a ello la caída fue menor.

“Entre el 2020 y 2021, tuvimos incrementos de 4 y 5% en cada periodo que acumulan incrementos máximos entre el 8 y el 13%, hay algún pequeño sacrificio de utilidades en algunos productos, pero al final de cuentas eso ha venido en beneficio de incremento de las ventas este año”, precisó.

Alertó que es probable que a futuro, algunos precios presenten incrementos diferenciales hacia arriba de lo que se había visto por el cúmulo de incrementos en precios en los últimos 19 meses por lo que dijo que deben estar vigilantes de las obras e insumos para no salir del mercado y mantener una buena posición hacia adelante.

En su oportunidad, Bertha Lorena Mercado, directora de Valuación Horwath HTL México, dijo que uno de los componentes importantes es el precio y como sale el desarrollador después de haber librado todas las batallas y negociado con proveedores que han sido protagonistas para lograr mejores condiciones.

“Afortunadamente dentro de esta desaceleración que hemos tenido en estos últimos cuatro años, la vivienda ha sido la reina, al final del día vimos todos los mexicanos y todo el mundo que la vivienda es el mejor patrimonio que pueden tener, dejamos los coches encerrados en la cochera, dejamos las bolsas las señoras guardadas y la vivienda fue la protagónica entonces ha habido una permanencia de los valores pero no un aumento y sigue habiendo un reto que es desarrollar esa vivienda social y es la vivienda menos producida”.

Dijo que la recomposición espacial se modificó con la pandemia y ahora se observa que hay una transformación en la búsqueda de espacios acordes a la comodidad y que los tenga el mercado.