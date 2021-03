La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, aseguró que el gobierno federal no está cerrado a las energías renovables, al responder al Presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, (Caintra) Rodrigo Fernández Martínez, quien durante su discurso al tomar posesión en el cargo, reprochó la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) por los cambios “retroactivos” que hará a inversiones realizadas, complicando el avance económico y desarrollo social del país.

Durante la LXXVII Asamblea Anual Ordinaria de la Caintra que se realizó en formato híbrido, la funcionaria federal se comprometió en lograr que el gas natural llegue a todos los rincones del país a precios competitivos, sobre todo en el sur-sureste y dar certidumbre en las normas que le competen a la dependencia a su cargo.

“Existen potenciales y no estamos cerrados a lo que son las energías renovables, el tren maya viene con un 51.49 de energías renovables, tendrá 10 campos de energía solar y se tiene el trabajo estipulado para aquellos lugares en donde o donde ustedes mostraban donde no alcanza a llegar la energía que se puedan tener energías alternas a través de proyectos que no sean de lucro con capacidades menores a 5 punto megas”, indicó.

Cloutier Carrillo, dijo que moverán todo lo que sea necesario para poder lograr convencer desde la parte que sea siempre en favor de México.

Por su parte, al asumir el cargo como Presidente de Caintra para el periodo 2021-2022, Rodrigo Fernández Martínez, lamentó que en el caso de la LIE, los sectores productivos no tengan más alternativa que acudir al Poder Judicial para defender sus derechos.

“ Exhortamos al Poder Judicial a que evalúe estas consideraciones con estricto apego a derecho y con la autonomía e independencia que el orden jurídico del país les reconoce”, indicó.

Pidió reconocer que las PYMES, las más afectadas con la crisis sanitaria, son la primera línea de defensa social en México, las que más inciden en la integración del tejido social y en la construcción de las comunidades., representan el 90% de su membresía, crean un enorme impacto al generar el 67% de los empleos y contribuir con el 37% de la producción nacional.

“En el 2020 las micro, pequeñas y medianas empresas se vieron severamente golpeadas por la pandemia Covid-19. que alteró y afectó la ruta de crecimiento de la economía nacional en su totalidad. Si bien en 2019 presentamos un decrecimiento de 0.1%, en 2020 la caída fue dramática, donde más de medio millón de familias se quedó sin un sustento y casi una quinta parte de la inversión se detuvo. Las afectaciones han sido de tal magnitud que algunas estimaciones señalan que estaríamos recuperándonos hasta el 2023”, señaló.

El líder de Caintra, reconoció que si bien la recuperación anticipada y acelerada de Estados Unidos impulsará una parte de la economía de México a través de un repunte en las exportaciones, nos falta reactivar el potencial interno de nuestra economía a través del consumo e inversión, y para ello, un ingrediente clave es la certidumbre, esto es, reglas claras y sin cambios abruptos, que les dé certidumbre para operar, invertir y generar empleos. Esta condición de certeza, concluyó, “permite que miles de empresas, de todo tamaño, amplíen la contribución al desarrollo social que el país tanto necesita”.

En contraste acotó, miles de Pymes, observan con preocupación los inminentes impactos en temas críticos en su estructura de costos energéticos al consumidor casi 40% del total de la energía eléctrica nacional. Actualmente ya existen diferenciales de 80% en la tarifa eléctrica de una PYME en México contra una en Estados Unidos, o incluso de más de 130% si las comparamos con empresas similares en Texas. “ La forma de ser más competitivo es consumir primero las fuentes de energía más eficientes y competitivas como sucede en el resto del mundo”.