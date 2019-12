Nuno Matos, Director General de Grupo Financiero HSBC México señaló que la actual administración del Gobierno federal ha demostrado ser muy responsable en el manejo macroeconómico y del gasto central, enfocada claramente a tres temas fundamentales: la inseguridad, la corrupción y la distribución más equitativa de la riqueza, mismos que son fundamentales para tener un enfoque sistémico.

“Opinamos que México crecerá alrededor del 1% el próximo año, no nos preocupa que la administración haya hecho sus proyecciones de ingresos sobre el 2%, porque la administración ha demostrado ser muy responsable con las cuentas públicas. En tres años el crecimiento podría ser del 3% al 4%”, expresó el directivo en ronda de prensa.

Desde su punto de vista, el primer año fue para preparación de proyectos, por lo que, en 2020, es de esperar que se libere una agenda de inversión de infraestructura, tanto privada como gubernamental.

“Sería adecuado que hubiera mayor inversión privada en la parte energética, a que hubiera más invitación a este sector a participar en la misma. El capital es un recurso escaso, cuanto más rápido podamos aprovechar lo que tenemos en México, mejor nos va a ir, eso significa la participación activa, importante, de todos los sectores” señaló el ejecutivo.

En el caso de PEMEX, señaló que se ha dedicado a poner la casa en orden, por lo que ha refinanciado su deuda a largo plazo, lo originó que su situación financiera sea mejor que la que tenía hace 12 meses. En la parte operativa, se ha dedicado a eliminar la corrupción, además de incrementar la producción.

Al respecto acotó, que los problemas de la empresa no vienen de esta administración, no vienen de tres meses, vienen de hace décadas y no es posible esperar una solución mágica que los arregle en el corto plazo. Manifestando que lo que, si se ve, es el gran interés y enfoque de la administración para arreglar PEMEX, a fin de que sea una compañía sana y que pueda competir tanto en México como en los mercados internacionales.