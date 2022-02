Gobierno de Michoacán mantiene diálogo con CNTE

El secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que ha sostenido reuniones con integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y con sindicatos de nivel de educación básica, media-superior y superior, para escuchar sus demandas y avanzar en distintos temas.

“De manera particular hemos mantenido una comunicación permanente con las y los integrantes de la Sección XVIII de la CNTE, para escuchar sus demandas, darles cauce y poder avanzar en distintos temas, no vamos a dejar de reunirnos, de dialogar las veces que sean necesarias, siempre para privilegiar que nuestras niñas y niños continúen en las aulas”, dijo.

Agregó que el gobierno estatal ha cumplido con todos los pagos correspondientes al magisterio, a la par de haber cubierto adeudos de administraciones pasadas; aunado a ello, la facultad para designar o en su caso remover a cualquier funcionario del Ejecutivo del estado es exclusiva del Gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, por lo que no se violentará la norma.

Asimismo, y por instrucciones del gobernador, la Secretaría de Gobierno mantiene una comunicación permanente con las distintas organizaciones sociales, gremios, y comunidades indígenas a fin de dar atención y solución a sus planteamientos y necesidades.

“Hemos escuchado y atendido a todas las voces, siempre en el marco del respeto, del entendimiento y privilegiando mantener el estado de derecho. Somos un Gobierno de puertas abiertas en el que cada uno de los planteamientos ha sido recibido”, manifestó.

El encargado de la política interna en el estado informó que en las últimas semanas también se han sostenido encuentros con presidentas y presidentes municipales, legisladores y representantes de órganos autónomos.