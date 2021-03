Rosalba Amezcua

Al ser reelecto como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (Canacintra), para el periodo 2020-2021, Enoch Castellanos Férez, reprochó al gobierno federal el manejo de la pandemia de Covid-19 y la larga espera frente a la mortandad de empresas que es “un grito de auxilio donde seguimos sin ser escuchados” para evitar la caída de la economía nacional, pero sobre todo seguir apostando por la polaridad y brincar la ley cuando no le acomoda.

En el marco de la LXXX Asamblea General Ordinaria, el presidente de los industriales del país, dejó en claro su molestia con el Ejecutivo federal y su administración.

“Seguir apostando a la polarización social, a pasar por encima de la ley cada vez que no se acomoda a lo que queremos, conducirse con odios, partir de datos alternativos a la realidad, intimidar a quienes no se doblegan sólo presagian nuevas y peores tormentas. Abrir frentes en todos y contra todos como estrategia electoral está minando la concordia nacional en todo el país, administrar los temores de la gente nunca puede ser bandera política”, señaló.

En torno a la crisis sanitaria, Castellanos Férez , precisó que hoy quedan para la historia los llamados al abrazo, al beso, el uso jocoso de amuletos o estampitas y afirmar que sólo los más favorecidos se podían contagiar.

“Queda ahí la tristemente célebre frase de que la pandemia nos vino como anillo al dedo sobre todo para llevar a cabo un proyecto político. Habría que cuestionar a quienes han sufrido enfermedades, a quienes han padecido la muerte de un ser querido y angustias si ellos lo vieron como un anillo al dedo.

“Una tras otra las medidas aplicadas han probado ser insuficientes o erradas, ya sea por el permanente rechazo al uso del cubrebocas, a nadie le quita un pedazo de humanidad ponérselo. Asimismo, las bajas estimaciones en contagios, la ambigüedad de los semáforos, el lento programa de vacunación y de manera muy subrayada y notable, las inexistentes medidas para evitar la caída de la economía nacional”, precisó.

Agregó que la Canacintra resintió las consecuencias, caída en inversión, cadenas de producción colapsadas, miles de pequeñas y medianas empresas en situación crítica o que de plano no pudieron sobrevivir a diferencia de casi todos los países del mundo que tienen un nivel de desarrollo como primer mundo o en vías de hacerlo, “nuestro llamado de auxilio sigue sin ser escuchado”.

Hoy, dijo, todos hemos perdido algo, algún familiar, un amigo, la forma de vida, la tranquilidad y para millones también el sustento económico o familiar y no nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que han apostado a ser una de las cámaras más dinámicas del país.

En ese entorno, advirtió que no permanecerá en silencio ante un gobierno que ha tomado decisiones contra los mexicanos como lo es la Ley de la Industria Eléctrica, que perjudica no solo a industriales y empresarios sino a todos los mexicanos y “callar no ha sido nuestra opción, seguiremos hablando con voz fuerte y clara”.