Gira de AMLO y carta de “intelectuales”: banderazo de salida al proceso electoral 2021

La gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por estados gobernados por la oposición, y el manifiesto firmado por intelectuales y académicos, marcan ya el banderazo de salida al proceso electoral del próximo año, coincidieron periodistas.

En la Mesa de Diálogo de Grupo En Concreto –moderada por Hugo Loya- periodistas de larga trayectoria en el país coincidieron en que la clase política ya está pensando en el 2021, además de que la respuesta del mandatario a la carta fue desproporcionada.

Para Joel Hernández, con la visita de López Obrador a Guanajuato y Jalisco, ganan tanto el tabasqueño como los gobernadores Diego Sinhue Rodríguez y Enrique Alfaro, ya que la federación les brindará respaldo en el tema de la seguridad.

AMLO ya esta haciendo campaña, y estuvo muy amable, sin embargo, -dijo- se le atravesó la carta de los intelectuales, que a final de cuentas es un grupo que tiene que posicionarse y nos hace reflexionar sobre la importancia de que participe la sociedad.

Señaló que dicho posicionamiento, responde al mismo llamad que hizo López Obrador a la oposición, ellos están proponiendo la creación de un frente que le quite tanto poder, pero aquí el tema fue la respuesta del Ejecutivo “bastante molesta.

Gerardo Galarza señaló por su parte que –al igual que en la visita a Estados Unidos- la reunión del presidente con los gobernadores- se tuvo que llevar “políticamente”, porque dependen del gobierno federal en el combate al crimen organizado, por ejemplo.

Sobre la carta, dejó en claro que los intelectuales –al igual que otros sectores de la sociedad- tienen todo el derecho a manifestarse, sin embargo, la respuesta del presidente de la República fue “insolente”.

A su parecer, la respuesta debió haber sido la de un hombre de Estado que se abre al diálogo, “un hombre de Estado crece ante estas situaciones”, pero su respuesta fue equivalente al “ni los veo ni los oigo”, del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Francisco Ortiz Pinchetti coincidió en que la gira del mandatario –que hoy continúa en Colima, gobernada por el PRI- fue eminentemente proselitista, “en un territorio enemigo”.

Responde al intereses de los gobernadores de recibir apoyo real de las autoridades encargadas de la seguridad, sobre todo en el caso del crimen organizo

Mientras que Francisco Santiago sostuvo que la gira era necesaria, e incluso “se tardó en hacerla”, porque hay un ambiente de tensión en el país, “México está crispado, por la pandemia, violencia, y ahora roces políticos, y era necesario limar asperezas”.

Si bien pudieron haber ganado algo en lo inmediato los gobernadores, quien gana más es el gobierno federal porque demuestra postura conciliadora, opinó.

Sobre la carta, dijo que no fue ninguna sorpresa, hay gente conocida y algunos en algún momento acompañaron a López Obrador, pero es la confirmación de posturas previas que “los pone de lleno en la política, de facción, tomando partido, no me sorprende pero llama la atención la respuesta de López Obrador”, apuntó.