Garantiza BIM seguridad en fideicomisos: Ernesto Fragoso

Seguramente en algún momento has oído la palabra fideicomiso, ya sea porque existe la noticia de que el gobierno abrirá nuevos fideicomisos para algún apoyo o beca, o porque alguien te contó sobre los numerosos beneficios de estos. Sin embargo, si aún no sabes que en que consiste, nosotros te contamos.

De acuerdo con Ernesto Fragoso, director corporativo fiduciario del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), un fideicomiso es un contrato a través del cual una persona o empresa transfiere a una entidad fiduciaria la titularidad de bienes o recursos. Al momento de generar este contrato se estipulan reglas, las cuales se hacen valer por medio de las entidades fiduciarias.

“Un fideicomiso no lo operan las partes, sino una entidad fiduciaria, por lo que no pueden acceder al fideicomiso como una cuenta tradicional, todo debe ser a través de instrucciones que giran al fiduciario. Éste revisa si las instrucciones se apegan a lo que acordaron las partes, de tal forma que, si no se apegan a lo estipulado, la fiduciaria rechaza las instrucciones”, explicó en entrevista con #EnConcretoContigo, Ernesto Fragoso.

Indicó que además de la certeza que otorga la entidad fiduciaria, por ley se pueden establecer órganos de control, llamados comités técnicos, los cuales se encargan de aprobar o no, resoluciones dentro del fideicomiso.

“En la creación de un fideicomiso, por disposición de la ley se pueden establecer órganos de control llamados comités técnicos. Esos comités técnicos son personas que pueden votar a favor o en contra de las resoluciones que emplea el comité, el cual estaría constituido por quienes designen. Por ejemplo, hijos, esposa, hermanos, abogados, para que puedan tomar decisiones cuando tú ya no estés o no puedas tomar decisiones”, abundó Ernesto Fragoso.

Tipos de Fideicomisos

Existen diversos fideicomisos, de acuerdo con la guía “Servicios Fiduciarios BIM”, El Banco Inmobiliario Mexicano, tiene al menos 21 fideicomisos, los cuales otorgan diversos beneficios, incluso pueden dar sustitución al testamento, como el Fideicomiso de Planeación Patrimonial, el cual sirve para la trasmisión de bienes muebles, inmuebles, recursos o derechos que existan.

El Fideicomiso de Control Accionario, es el que permiten a los accionistas tener la certeza de que se ejerzan los derechos derivados del conjunto de acciones que tengan.

“Hay Fideicomisos testamentarios, fideicomisos para planear sucesiones en empresas, fideicomiso de control accionario. El fundador de la empresa decide cómo se va ir sucediendo los mandos dentro de la empresa a través de un fideicomiso; entonces se determina si por ejemplo la nuera, o el yerno, pueden formar parte de legal de empresa. En algunos casos puede existir segundas nupcias por lo que no hay un solo cuadro de hijos”, comentó Ernesto Fragoso.

En cuanto a fideicomisos inmobiliarios, Banco Inmobiliario Mexicano, concentra diferentes opciones, uno de ellos es el Fideicomiso A+B, este se utiliza para conjuntar los esfuerzos de ambas partes que desean edificar o desarrollar proyectos inmobiliarios.

Por ejemplo, en vez de pensar vender una vivienda, se puede colocar en un fideicomiso con un desarrollador y acordar un pago líquido, pero además acceder a metros cuadrados o unidades completas, las cuales se pueden heredar a utilizar en modo de renta, mencionó Fragoso.

“Hoy en día los fideicomisos se han ido democratizando y en BIM en el área fiduciaria atendemos principalmente a al sector inmobiliario, financiero y ayudamos a los bancos y a otros prestadores de recursos, atendemos a personas físicas que necesiten hacer sucesiones patrimoniales, así como a empresarios que requieran un control accionario”.