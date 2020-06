Futuro de espacios corporativos en AL dependerán del liderazgo: NKF

Dentro de la crisis generada por el COVID-19, los espacios corporativos Real Estate en América Latina tienen futuro. Hoy como nunca antes, los operadores tienen que aplicar la política de continuous business.

“Uno de los aprendizajes más importantes que están teniendo todas las firmas, cómo de un día para otro debemos dejar de ir al trabajo sin dejar de lado las operaciones y ver que la gente esté segura, pero que el negocio siga operando”, destacó Giovanni D’Agostino, presidente en México y director regional para América Latina de Newmark Knight Frank (NKF).

Durante su ponencia “Aprender del pasado para adaptarse al futuro” en el marco del evento “The Office Tenant Week 2020”, el especialista destacó que las crisis hacen que los seres humanos saquen lo mejor de sí mismos.

“Este tipo de crisis cambian paradigmas y cómo estamos trabajamos hacia el futuro. Sobre todo, en la cultura latinoamericana, a diferencia de las anglosajonas, no se tienen las cosas tan claras y tan organizadas, que cuando se les presenta un movimiento así se lleva más tiempo la resiliencia. Pero América Latina viene de vivir crisis tras crisis”.

Estudio revelador

D’Agostino reveló que durante los primeros 45 días de la pandemia en el corporativo de NKF en Argentina se realizó una encuesta a 145 empresas, que reveló que 56% de las personas encuestadas estaban en empresas de más de 500 personas y 40% estaban en empresas medianas, pero había que profundizar en las tendencias del mercado.

“Cometemos el error de medir todo en base a la solución que puedan dar las grandes corporaciones que tienen mucho más infraestructura y poderío económico para solucionar ciertas cosas; pero también tenemos que pensar en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y que tienen que ver cómo salir adelante”, destacó.

El estudio reveló que en la región, la experiencia del home office era practicada por 48% de la gente; en tanto que solo 23% lo hacía con frecuencia; 15% lo practicaba gran parte del tiempo y 14% no lo hacía.

Sin preparación

“Con ello hablamos que 50% de la población no estaba acostumbrada a lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Esto qué significa? Que debemos tener planificación, infraestructura, un espacio adecuado de trabajo en casa y eso nos hace crear nuevas reglas de ética, de productividad, de protocolos y demás para que la gente pueda trabajar desde sus hogares”.

Además, el estudio relevó que 63% de las personas argumentaron que su empresa está medianamente preparada para el trabajo remoto, “esto significa que la preparación de la mayoría de las empresas es mediocre y se tiene que invertir en el espacio físico “es donde hablamos de planeación contra reactividad”.

El CEO de NKF, sugirió que antes de actuar, se trata primordialmente de organizar y no reaccionar de inmediato, aunque el tema llega a pasar en sistemas avanzados en donde la reacción es sin planeación.

Prueba de ello fue que en cuanto a organización del tiempo, destacó que en la pandemia, “46% de las personas trabaja más que en su horario habitual; 31% trabaja el mismo horario; y 18% trabaja la misma cantidad del tiempo, pero en otro horario”.

Avances, no horarios

Agregó que el paradigma de trabajo se tiene que medir realmente en resultados, en avances, “y no en las horas de trabajo precisamente, porque va a ser incontrolable”.

Destacó que una décima parte de los encuestados desea regresar a sus lugares de trabajo, lo que hará que siga habiendo demanda de oficinas en el segmento corporativo:

“Vimos además que solo 10% de los encuestados prefiere trabajar en el hogar, y 60% de estas personas prefieren una movilidad flexible para la vuelta al trabajo, pero no es home office. Esto claramente nos dice que las oficinas seguirán siendo necesarias. El espacio de trabajo sigue siendo necesario para todas las generaciones. Tenemos que seguir adelante con el mercado de oficinas”.

¿Cómo está AL?

En cuanto al mercado de oficinas triple A en la región de Latinoamérica, D’Agostino, señaló que solamente hay mercados en expansión, sobreoferta o recesión:

“En este caso Santiago tienen sobreoferta; Río de Janeiro y Lima ya son mercado con demasiada sobreoferta, particularmente Río tiene mucho espacio libre; Tijuana está saliendo de un tiempo de recesión, aunque vienen cosas nuevas”.

“En San José y Bogotá digamos, están empezando su mejor etapa de desarrollo inmobiliario, y la CDMX, Sao Paulo, y Monterrey ya empiezan a tener una bajada debido a que empiezan a tener sobreoferta importante. Al final Guadalajara y Buenos Aires están un poco más adelante en el sentido que tienen ya muchos edificios existentes y el mercado, más en esta coyuntura, tiende a ralentizarse un poco”.

Impacto por COVID-19

En general la tasa de disponibilidad que se tiene en el mercado latinoamericano es del 16% que sigue siendo muy sana “Veníamos de 16% de disponibilidad. Cuando hablas que la absorción, en el año pasado fue de 728,000 metros cuadrados, calculamos que por negativa que pudiera ser la absorción en este momento, no va a ser menor a medio millón de metros cuadrados (…) pero se siguen dando las operaciones”.

En cuanto a la toma de decisiones, destacó, “Tenemos que hacer el Flex Space, que implica ir cierto número de horas, con cierto espacio; en cuanto a las múltiples ubicaciones y creo que el tema es que se descentralicen un poco los corporativos hacia donde está ubicada la gente, y cómo va a ser el nuevo normal en el mundo de las oficinas”

En cuanto al workplace, dijo “es la parte que va a apoyar más a que regresemos a las oficinas, el sentido wellness va a pasar de ser un good to have a un must; los líderes de las empresas debemos permitir que los empleados trabajen seguros y bajo las mejores condiciones”.

Además, las empresas tendrán que pasar por procesos para regresar a sus espacios, cómo debe entrar la gente escalonadamente, la implementación de controles de temperatura, y se buscará que las empresas busquen más los temas de sanitización.

Finalizó diciendo que en cuanto al liderazgo, hay que ajustar la narrativa empresarial. “Esta coyuntura nos hizo acercarnos más los unos a los otros. Ahora escuchamos nuevas ideas, ahora los jefes escuchan las ideas, el liderazgo tiene que cambiar. Tiene que llevar nuevas formas a que la gente se sienta segura y que se sienta creativa y productiva”.