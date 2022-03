Funo avanza en su meta de sustentabilidad

Fibra Uno (FUNO) recibió tres certificaciones LEED nivel Oro en operación y mantenimiento, por parte del US Green Building Council, para las propiedades de Torre Cuarzo, Punta Santa Fe y Torre Mexicana.

El recibimiento de las certificaciones se suma al objetivo de Funo de lograr 2 millones de metros cuadrados certificados, y con la adición de estos tres edificios, la fibra logra tener un avance de un millón 100 mil metros cuatro totales; es decir, 33.2% del portafolio de oficinas.

Las tres propiedades son reconocidas por una eficiencia del 13% en agua y 9% en energía, además de otros criterios como prácticas operativas, ubicación y eficiencia; Torre Cuarzo fue uno de los edificios con mayor eficiencia energética al consumidor 92% menos agua, y 85% menos energía que otros edificios de las mismas dimensiones

“Este reconocimiento para tres proyectos emblemáticos de Fibra Uno en la Ciudad de México, es un reflejo de que FUNO tiene las mejores prácticas operativas e invierte en sus propiedades. Estamos certificando exclusivamente propiedades ya construidas, con lo cual el beneficio social y ambiental es mayor.

“Sin mencionar el esfuerzo e inversión que representa hacerlo en propiedades como Torre Mexicana que tienen más de 40 años de existencia. Las estrategias ecoeficientes que implementamos en el portafolio del Fideicomiso son acciones continuas para aportar valor a las comunidades donde operamos”, indicó Ana Karen Mora, directora de Sostenibilidad y de Fundación FUNO.

La Certificación LEED (Leadership in Energy and Environment Design) es el sistema de clasificación de edificios sustentables más utilizado en el mundo; fue creado en 1993 por el US Green Building Council.