Funerales para mascotas un mercado en crecimiento

Funeral Pet es una compañía con más de 22 años en el mercado, cuando inicio en el mercado en 1998, las mascotas y sus cuidados no eran algo de importancia para las familias, estas veían a las mascotas como un objeto, el cuidador de la casa, el cuidador del rebaño, entre otras funciones que las mascotas fueron adquiriendo conforme el tiempo, un momento incierto para la una industria que ofrecía todo lo contrario.

Los primeros cinco años en que Funeral Pet se lanzó a la industria fue de alta incertidumbre, “en una ocasión tuve una cita con un veterinario, al platicarle de nuestro emprendimiento este me dijo `no es un producto viable las personas no optarán por un funeral cuando ellos pueden realizarlo´ ante esta situación cambiamos el rumbo y ofrecemos servicios de cremación como cambio obtuvimos que en 1998 solo realizamos un servicio y para 1999 realizamos cerca de 194 servicios” comentó Alejandro García, CEO de Funeral Pet.

Ha medida de los años, las mascotas pasaron a ser parte de la familia, por lo que la industria del cuidado para las mascotas va en crecimiento, desde el crecimiento de servicios como clínicas veterinarias, hoteles, para esta tendencia México formó parte del cambio en Latinoamérica, después de que México adoptará esta tendencia le siguió países como Colombia, Brasil, Chile.

Como parte de este cambio Funeral Pet lanzó una iniciativa para aumentar la responsabilidad de las mascotas en las nuevas generaciones, para esto se creó el libro “animales de la nada”, en el que se redactaron más de dos mil cuentos de mascotas adoptadas y amadas por sus dueños, como respuesta a esta iniciativa los niños comenzaron a tener deseos de adoptar.

Otra de las iniciativas es “Bosque del alma” en el que las cenizas son depositadas en compañía de una semilla con el que se tendrá un árbol para recordar a las mascotas, esta iniciativa es lanzada con la colaboración de dos empresas, para esto se cuenta con espacios privados.

Dentro de sus paquetes existen precios que oscilan entre 2600 hasta 3300 y una paquete en el que ofrecen una cremación comunitaria.