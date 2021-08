Se espera otorgar hasta 4 mil 600 créditos hipotecarios por medio de Fovissste para Todos

El Fovissste y el Grupo Financiero HSBC han hecho una muy buena mancuerna para sacar adelante el Fovissste para Todos, gracias a lo cual se ha logrado, desde su arranque el año pasado, y aún en medio de la pandemia, más de 2 mil 800 créditos firmados por cerca de 3 mil 400 millones de pesos y se espera que al final de 2021 sean entre 4 mil y 4 mil 600.

Agustín Rodríguez López, vocal ejecutivo del Fovissste y Enrique Margain, director ejecutivo de Crédito Hipotecario & Inmediauto de HSBC, tuvieron una charla en el espacio de #EnConcretoContigo, en donde hablaron de las ventajas que tiene ese producto pensado en beneficiar a más trabajadores, como el hecho de que los conyugues puedes juntar sus ingresos y acceder a un mayor crédito para adquirir una mejor vivienda, sea o no derechohabiente alguno de ellos.

Se otorgan facilidades para las y las y los trabajadores, que han permitido concretar una tasa de aprobación de créditos mayor al 80%, lo que significa que la mayoría de los derechohabientes que aplican para este producto salen beneficiados.

Enrique Margain

“Este producto nace de la visión que tenía el vocal ejecutivo del Fovissste, desde el equipo de transición. Él buscaba entregar las mejores condiciones en un crédito hipotecario a los derechohabientes del ISSSTE y una de las cosas que siempre comentaba, es el costo anual total más bajo del mercado. Al final lo que se resume en una tasa anualizada el costo del financiamiento, esa fue una visión muy acertada”, afirmó Enrique Margain.

Detalló que un segundo componente, tiene que ser crédito en pesos, tasa fija, pagos conocidos durante la vida del préstamo y se complementa para la compra de un inmueble con el saldo de la subcuenta de vivienda.

“Fue muy claro el planteamiento y que iba a tener ciertos beneficios, como la aportación patronal, que entraba como un acelerador del crédito como anticipo de capital y también que el pago mensual sea a través del descuento de la nómina por parte de la dependencia pública, a lo cual se le denomina crédito consignado, que es el descuento que se hace directamente de la nómina del trabajador. Esto permite ser, como banco, más flexible en la parte de políticas de crédito”, expuso Margain.

Avance exitoso

Agustín Rodríguez López

Agustín Rodríguez López, resaltó por su parte que el “Fovissste para Todos”, diseñado para los derechohabientes en activo, de base y confianza que desean potencializar su crédito, avanza exitosamente y ha sido el Grupo Financiero HSBC la mancuerna ideal para alcanzar la aprobación de mil 500 entregas, dando un salto cuantitativo en la vivienda de interés social y provocando que Scotiabank y Bancomer, recientemente se han sumado a ser parte de este producto.

El vocal ejecutivo del Fovissste, precisó que esta fórmula deja atrás los abusos que cometió la banca comercial en los últimos 20 años donde no se buscaban los esquemas para dar mejores prestaciones a los trabajadores.

“Afortunadamente ahorita y con la ayuda de Enrique Margain, encontramos la forma de cómo sacar el tema a pesar de que fue muy complicado, algunos decían que era prácticamente imposible y sobre todo algunos bancos extranjeros que no entienden que México cambió y que las circunstancias hoy son otras”, precisó.

Indicó que se tienen que hacer trajes a la medida y acordes a los tiempos que nos toca vivir y con HSBC se tuvo la visión y el esfuerzo para lograr que hoy se tengan registradas cerca de 3 mil solicitudes y se hayan aprobado 50% con el Costo Anual Total (CAT) más bajo.

Mencionó que lo importante es que la gente sepa las grandes ventajas que puede tener con el programa Fovissste para Todos como sacarlo en pesos, en plazo fijo, le va a aumentar el monto de su vivienda y que esta puede estar mejor ubicada o con mejores dimensiones, lo cual es para todo tipo de población para incrementar su patrimonio y tener una vivienda digna.

Al respecto, Enrique Margain detalló que es un crédito en pesos, tasa fija, pagos conocidos, no comisiones por apertura o por investigación. Las tasas que maneja HSBC es de 7.95 hasta 8.35. El costo anual total es el más bajo del mercado del 8.9 a 9.3.

Las condiciones son de amplia flexibilidad. “Aquí se tienen los seguros de vida, de daños y desempleo. El de daños lo da el Fovissste. Se toma lo mejor de ambas partes, que tiene costo mensual de 17 pesos y tiene una excelente cobertura.

“La verdad es que es un beneficio que se le está dando al derechohabiente y nosotros calificamos prácticamente siete mil pesos de ingreso conjunto. El monto mínimo de crédito es de 100 mil pesos y el valor mínimo de la garantía es de 350 mil pesos”.

Subrayó que la edad mínima que establece HSBC es de 25 años, pero se llega a 69 años 11 meses. Y que la política de edad más plazo no rebase los 80 años y la antigüedad en el domicilio es un año, o sumando dos en caso del actual y anterior, al tiempo de que la antigüedad laboral debe ser de seis meses.

“Por regla del instituto es contar con 18 meses de cotización, no requerimos que se tenga que contar con historial crediticio, eso da mayor accesibilidad al crédito. Hacemos verificación del buró, pero si no tuviera historial crediticio, no es limitante para dar financiamiento”, precisó Margain.

Por otro lado, Agustín Rodríguez López, dijo que ahora el Fovissste va por la autoconstrucción para que con reglas claras y presupuesto se puedan aterrizar en provincia, la zona sur, pasando la vivienda de interés social a interés medio y es una nueva oportunidad para que los trabajadores del estado, logren mejores cosas.

Durante la charla, Rodríguez López, dijo que HSBC tiene en un año que se emprendió el programa, 30% del límite que se había planteado y este es un ejercicio democrático, esto es que quien se acople a las circunstancias del programa puede entrar y es por ello que otros bancos como Scotiabank y Bancomer, así como algunos otros se han sumado.

Otros programas

El vocal ejecutivo del Fovissste, agregó que otros programas que tienen son Tu Casa te espera, para trabajadores de la salud y se están haciendo convocatorias por estado y dando vivienda en zonas suburbanas e indígenas con los mismos montos y prestaciones y las restructuras de UMAS a pesos, descuentos y una serie de esquemas que se encuentran en su página de internet o a través del sistema de citas donde han atendido a más de 100 mil personas.

Además, está Tu casa en la Ciudad que es vivienda interurbana y un mundo de programas que están trabajando y la edad para adquirir vivienda en Fovissste, es hasta los 75 años de acuerdo a ingresos del trabajador.

Enrique Margain concluyó que “la experiencia de HSBC con Fovissste para Todos, ha sido muy positiva, se le da un financiamiento, con el menor costo anual total al derechohabiente, mayor línea de crédito y las experiencias han sido muy buenas con un producto fabulosos, por lo que estamos muy contentos con el trabajo de Fovissste”.