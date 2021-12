Otorgamiento de créditos y mejoramiento de unidades habitacionales, entre las acciones

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), firmaron un convenio de colaboración para agilizar la atención de diversos trámites de vivienda para los habitantes de la capital del país.

“Hoy presentamos un trabajo que iniciamos desde el inicio de la administración y es para ofrecer condiciones de vivienda adecuada y asequible a los habitantes de la Ciudad de México. Esto es posible gracias a una visión compartida sobre la vivienda y el desarrollo urbano. Sabemos que una vivienda adecuada además de ser un derecho humano, es potenciadora de otros derechos.

“No se puede concebir el derecho a la educación si cerca de la casa no existe una escuela, tampoco se puede concebir el derecho a la educación si cerca de la casa no existe una escuela. Tampoco se puede materializar el derecho a la movilidad si no hay medios de transporte e infraestructura”, afirmó el titular del Infonavit, Carlos Martínez durante la ceremonia de firma del citado convenio en la que estuvo la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

El funcionario detalló que el Infonavit con la CDMX une esfuerzos en distintos aspectos, entre ellos, expandir el otorgamiento de créditos. Este año el instituto realizará cerca de 35 mil acciones de vivienda, pero se quiere que más personas utilicen su ahorro, por lo que se enfocará la acción territorial para ofrecer esquemas de mejora, ampliación y autoproducción que cuenten con facilidades administrativas y ofrecer los productos hipotecarios.

Se apoyará en la mejora de unidades construidas por el Infonavit en los 70 y 80, muchas de ellas icónicas como El Rosario, en coordinación con la Procuraduría Social. Como tercer eje, se dará seguridad patrimonial a quienes menos tienen, como la facilitación de la cancelación de gravámenes hipotecarios de aquellos que ya liquidaron su crédito.

Claudia Sheinbaum y Carlos Martínez

Paralelamente, se recuperará la salud financiera de las familias a través de promover reestructuras de créditos, descuentos por liquidación anticipada y facilidades para pagar sus créditos con el Infonavit. En la CDMX se han convertido 24 mil créditos que estaban en salarios mínimos y se han condonado casi 9 mil millones de pesos en saldos de créditos que parecían impagables, añadió.

Claudia Sheinbaum dijo que este convenio es resultado de un trabajo de colaboración con el Infonavity distintas áreas del gobierno de la ciudad, en el que se destacan cuatro puntos. El primero, consiste en que los créditos del instituto se puedan utilizar en programas de vivienda en que hay desarrollo privado, como los corredores incluyentes de vivienda asequible.

El segundo, como lo refirió Carlos Martínez, tiene que ver con unidades habitacionales que construyó Infonavit y que se han ido deteriorando sus espacios públicos. Esto es muy bueno porque es la recuperación del espacio público a través de las unidades habitacionales, a partir de la organización que desarrollo la Procuraduría Social, reiteró.

Como tercero expuso que el INVItiene un programa de mejoramiento de vivienda, créditos que se dan muy blandos para que las personas puedan aplicarlo en su propio predio, y ahora participará el Infonavit. Y mencionó que el cuarto tiene que ver con predios que pertenecen aún al instituto y que hace muchos años fueron invadidos o se dieron permisos para construir vivienda, y hay personas que no pueden regularizarlos porque son del instituto, aunque llevan muchos años en el lugar.