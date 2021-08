Firma Convenio SE y UPS para apoyar a artesanas exportadoras

Desde 2019 trabajan con el programa de mujeres exportadoras en México y hasta ahora, UPS ha dado apoyo a más de mil 700 emprendedoras en AL

Por la importancia que tienen las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en la economía nacional donde generan el 70% de los empleos, la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, firmó un convenio de colaboración con la compañía de logística UPS, para apoyar el desarrollo de habilidades empresariales para micro, pequeñas y medianas empresas artesanales de México.

La funcionaria federal, agradeció la apertura que tendrán las mujeres y hombres artesanos quienes, con esta plataforma, adelantaron un proceso de exportación que iba a pasar en 5 años a solo 9 meses y que hoy los mantiene conectados con una gran ventaja para las Pymes.

“Agradecer a UPS, no es granito, es una roca sólida que no me cabe la menor duda que puede permitir que las mujeres, estas mujeres artesanas, estas mujeres que quieren llegar a otras partes del mundo como ya lo hizo Jaqueline y poder salir al mundo”, dijo.

Mencionó que esto no es casualidad, sino parte de los tratados comerciales que México ha suscrito con otras naciones y que hoy permiten la entrada al mercado de productos mexicanos, abriendo oportunidades a los artesanos para poder exportar sin pagar impuestos, entre otras ventajas que da ser parte de estos acuerdos.

“No es casualidad que un negocio de abejas, que es esto que estamos haciendo hoy, las abejas nos muestran la importancia de la colaboración, de esto que parece ser una roca o un granito como cada quien lo queramos ir viendo y que puede permitir que lleguemos fortalecidos. Esto lo uno al trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30 con temas elementales como pymes, género y colaboración.

Dijo que parte de los grandes retos que tienen las artesanas y artesanos, ha sido el precio que se paga para poder llegar a más rincones, “entonces, para México, para la Secretaría de Economía esta firma de convenio con ustedes se vuelve fundamental, creemos que será un detonante enorme para poder potencializar esto”:

Especialmente dijo, porque las Mipymes en México, generan 7 de cada 10 empleos y aportan alrededor del 50% del PIB anual, sin embargo, aunque de esto, los artesanos tienen un lugar especial, no habían logrado romper las barreras lo cual solo puede darse a través de la colaboración y la economía digital que seguirá siendo un detonante y exponencial.

Por su parte, el presidente de USP México y Latinoamérica, Wilfredo Ramos, aseguró que por más difícil que pueda ser la situación, se pueden hacer las cosas y fomentar la capacitación de micro, pequeñas y medianas empresas nos hacen mover hacia adelante porque es fomentar la capacitación del tejido comercial y económico del país.

“Pensamos a veces en las Mipymes como que son pequeñitos y solamente mueven algo del sector y no, hoy en día hacen 5% de las exportaciones de la República Mexicana y en una época donde las economías y el comercio continúan teniendo algunos retos, hay una parte de la población en sí que va a formar parte importante sino es que ya lo es y lo importante también es capacitación para que puedan darse cuenta de que su producto, su empresa es viable en el futuro”, mencionó.

Dijo que se está creando un enfoque comercial, creando herramientas para la Pyme sin importar si utilizan su plataforma, pero el que tengan éxito contribuyen al avance de la economía mexicana y eso hace que seamos mejores.

Mencionó que desde 2019 trabajan con el programa de mujeres exportadoras en México y hasta ahora, UPS ha dado apoyo a más de mil 700 emprendedoras con capacitaciones en Latinoamérica con lo que “estamos poniendo nuestro granito de arena para crear una diferencia en un sector que es muy importante.