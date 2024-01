Mujeres ganan participación en sector turismo: WTTC

Cerca de 48 millones de mujeres trabajan en la industria, lo que representa un incremento de 24 por ciento respecto a 2010.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) y el Centro Global de Turismo Sostenible (STGC, por sus siglas en inglés), revelaron que se ha incrementado la participación de las mujeres en el sector de viajes y turismo a nivel global.



A través de una nueva investigación, impulsada por el Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, se destaca que el sector de viajes y turismo emplea directamente a un número cada vez mayor de mujeres.

Cerca de 48 millones de mujeres trabajan en la industria, lo que representa un incremento de 24 por ciento respecto a 2010.



También reveló que el sector hotelero es el principal empleador de mujeres dentro del sector, ya que esta industria representa más de la mitad del empleo femenino.



Asimismo, los trabajadores jóvenes se muestran como un componente importante de la fuerza laboral del sector de viajes y turismo, y es que tanto en 2010 como en 2021, representaron 15% de todos los puestos de trabajo.



H.E. Ahmed Al Khateeb, Ministro de Turismo de Arabia Saudita, dijo: «Al proporcionar información y datos sobre la situación del sector, el informe permite a los países y regiones establecer objetivos claros para empoderar a las mujeres e involucrar a los jóvenes”.



«El Reino de Arabia Saudita sigue desempeñando un papel importante en la inversión en el talento para satisfacer las necesidades de este próspero sector, estratégicamente alineado con los objetivos de la Visión Saudita 2030 en relación con el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres. A modo de ilustración, hemos aumentado la participación femenina en la fuerza laboral en 64% desde 2021», añadió S.E. Ahmed Al Khateeb.



Julia Simpson, Presidenta y CEO del WTTC, dijo: «Como parte de nuestra investigación ambiental y social, estamos orgullosos de haber trabajado junto con el Centro Global de Turismo Sostenible y de publicar este informe sumamente importante”.



“Por primera vez en la historia, podemos demostrar que el sector tiene un impacto increíblemente positivo a nivel mundial, ya que apoya más empleos con salarios altos, igualdad de condiciones para las mujeres y proporciona empleos a largo plazo, sostenibles y económicamente atractivos para los jóvenes de todo el mundo», señaló Julia Simpson.



H.E. Gloria Guevara, Asesora en Jefe del Ministro de Turismo de Arabia Saudita, dijo: «Vemos este informe como otro hito para el sector mundial de viajes y turismo. Al apoyar el empleo de calidad para los jóvenes y las mujeres, desarrollamos un sector más sostenible. Este enfoque está alineado con la Visión Saudita 2030, que tiene como objetivo crear una sociedad saudita vibrante en la que todos los ciudadanos puedan prosperar».



El informe proporciona un desglose regional del empleo en Europa, América, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico, y es el primer análisis de la huella social global de viajes y turismo, desglosada por edad, género e ingresos.



Participación de las Mujeres en el sector de Viajes y Turismo



El informe revela que el sector empleó una proporción ligeramente mayor de mujeres en comparación con otros sectores a nivel mundial en 2021: 39,3% en comparación con un promedio de 39,2%.



Según el informe, el sector hotelero es el principal empleador dentro del sector de viajes y turismo para las mujeres, representando más de la mitad (52%) de todo el empleo femenino en 2019.



En todo el mundo, las mujeres representan una mayor proporción del empleo en el sector turístico que la fuerza laboral de toda la economía en Asia-Pacífico y las Américas. La proporción de mujeres que trabajan en el sector de los viajes y el turismo en África ha aumentado desde 2010, y el empleo femenino en toda la economía de Oriente Medio también ha crecido significativamente.



Papel de los jóvenes en el sector de Viajes y Turismo



La investigación destaca el crecimiento constante de los jóvenes empleados directamente por el sector durante la última década, con un total de 39,7 millones de puestos de trabajo en la industria de viajes y turismo en todo el mundo en 2019, un 28% más que en 2010.



Sin embargo, esta cifra se vio afectada significativamente por la crisis sanitaria por COVID-19, donde el empleo en jóvenes cayó 27%.



En particular, en todos los años analizados, más de la mitad del empleo juvenil mundial en el sector de viajes y turismo se produjo en la región de Asia-Pacífico, con 9,2 millones en 2021. Con una tasa de crecimiento del empleo en jóvenes de casi 37% entre 2010 y 2019, la región superó a todas las demás áreas, que estaban más cerca de 20%.





Empleos con salarios altos en Viajes y Turismo (destacados)



En 2021, casi el 34% de los puestos de trabajo en el sector mundial de viajes y turismo se clasificaron como de salario alto, un aumento de 29,6% en 2010.



A nivel regional, Asia-Pacífico tuvo la mayor proporción de empleos con salarios altos en el sector (38,7%), seguida de África (36,2%) y las Américas (30,6%).



Los datos completos del informe de Investigación Social y de Medio Ambiente se pueden encontrar en el nuevo micrositio interactivo disponible aquí , y el informe completo se puede encontrar aquí.