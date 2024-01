Perspectivas de crecimiento hipotecario moderado para 2024

El crédito hipotecario tendrá un crecimiento entre similar al 2023 y de incremento del 5%, según estimaciones de diferentes líderes del sector de bancos en México.

Externaron su opinión en el Panel Hipotecario de Perspectivas 2024 organizado por Soc Asesores, una de las grandes empresas de brokers en México, esto es de asesores que ayudan a la población a gestionar su crédito en las diferentes instituciones financieras.

Así, Enrique Margain, director Ejecutivo de Préstamos para Particulares de HSBC; Tony Artigues Fiol, director de Créditos Particulares de Santander; Roberto Gándara, director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de Banorte y Gonzalo Palafox, director de Crédito Hipotecario de Citibanamex afirmaron que los retos inicia con adaptarse al entorno.

Los directivos bancarios apuestan a reducir la volatilidad generada por diversos factores como el entorno bélico, además de confiar en el control de la inflación en México y la llegada finalmente de la reducción de las tasas de interés que de acuerdo a lo dicho por la Gobernadora del Banco de México (Banxico) se podría tener una señal a partir de marzo próximo.

Asimismo, afirmaron que este año le apuestan a nuevos productos no sólo de cofinanciamiento con Organismos Nacionales de Vivienda como Infonavit y Fovissste, sino también al resurgimiento de hipotecas para no residentes, esto es para extranjeros y también para los connacionales que no viven en México.

Para los directivos es importante impulsar la accesibilidad al crédito y lanzar nuevos productos, pero reiteraron su afán por impulsar la sustentabilidad en sus procesos y también con hipotecas “verdes”.

También observan oportunidades con el nearshoring el cual, indicaron, está comenzando la demanda de vivienda para sus trabajadores que se instalarán en el país.

TAMBIÉN APUESTAN BROKERS A IMPULSAR EL CRÉDITO

Por su parte, Cybel Magaña, directora Hipotecaria de Soc Asesores afirmó que con el antecedente de que en 2023 lograron colocar el mismo monto vs el 2022, le apostó a crecimiento de por lo menos 5% para el 2024.

Así, coincidió en que la banca en general redujo su distribución de créditos 15% en número y 5% en monto.

“No tuvimos la caída que hubo en el mercado y el crecimiento de los últimos 5 años del 96%, por lo que sabíamos que el 2023 era año de consolidación. Y ahora sí tenemos meta de crecimiento y prevemos hacerlo en un 5%”

Así, dijo que ante el entorno con el proceso electoral prevén recurrencia de créditos de liquidez.

“Esperamos que Banxico pueda salir en marzo como lo anunció la Gobernadora con una baja de tasas de interés; esto nos traería que el mercado de personas que vea muy apretada la mensualidad. Así cada 100 puntos básicos bajaría $300 a $400 pesos la mensualidad. Eso puede ayudar a los que hoy se desperfilan por los montos de la mensualidad”, precisó.

La directiva coincidió que algunos de los productos que se solicitarán más en este 2024 es el crédito de liquidez, así como la portabilidad de créditos.

Y mencionó que ya se pone en práctica también el hipotecar la propiedad en México para poder comprar en el extranjero y aspirar a la residencia en otro país.