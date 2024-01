Entrada divisas apoyó la revaluación del peso en diciembre 2023

Alejandra Marcos, Directora de Análisis y Estrategia, junto con Alejandro Fajardo, Director de Análisis Económico en Intercam Grupo Financiero, señalan que el comportamiento de nuestra moneda respecto al dólar en el mes de diciembre fue una sorpresa, ya que las encuestas de mercado consideraban un nivel superior al finalmente registrado porque al cierre de diciembre el peso dólar se ubicó en 16.92 pesos por dólar, por debajo de su promedio móvil de 150 días (PM150) en 17.29 pesos por dólar.

En su documento de análisis “Evolución del tipo de cambio, diciembre 2023”, detallan que dentro de los elementos que ayudan a explicar lo anterior están: i) la depreciación del dólar, ii) una caída en el Bono del Tesoro a 10 años en cerca de 100 puntos base desde el máximo registrado en octubre, mostrando una velocidad considerable iii) el diferencial de tasas de interés, y iv) la menor prima de riesgo soberano.

La última encuesta de Banco de México del año anticipaba que el tipo de cambio cerraría el 2023 en 17.57 pesos por dólar que se compara con el cierre de 16.92 pesos por dólar. Hacia adelante, el mercado estima que el peso cerrará en 18.53 pesos por dólar el 2024, es decir una depreciación de 9.5 por ciento. El estimado para el cierre de 2025 se ubica en 19.25 pesos por dólar.

Agregan que la entrada de flujos de capitales en el último mes fue considerable con mas de 50 mil millones de pesos, dando reversa a la tendencia observada desde el 2020 y donde desde mayo del 2023 comenzó a revertirse, siendo importante considerar que los mayores flujos de entrada ocurrieron en el mes de diciembre.

Para 2024 estiman que el peso se depreciará moderadamente, aunque no descartan episodios de volatilidad dados los eventos locales e internacionales., sumados a algún tipo de evento extraordinario (black swan) considerando que frente a una incertidumbre excepcional, el tipo de cambio suele ser la válvula de escape.

Su estimación para este año, contempla que los fundamentales del peso se mantendrán sólidos, con un déficit de cuenta corriente plenamente financiado por Inversión Extranjera Directa, y con un todavía importante diferencial de tasas de interés.

En diciembre, la moneda mexicana obtuvo el noveno mejor desempeño mensual dentro de su muestra con una apreciación de 2.4 por ciento frente al dólar en diciembre. En primer lugar, destaca la apreciación de la Corona Noruega en 6.3 por ciento, seguido del Yen Japonés en 5.1 por ciento y el Peso Colombiano en 4.7 por ciento.

Detallan que en 2023, la divisa mexicana registró una ganancia acumulada frente al dólar del 14.9 por ciento, únicamente detrás del 25.9 por ciento obtenido por el peso colombiano.

Las monedas más depreciadas fueron el Rand Sudafricano en 7.2 por ciento, el Yen Japonés en 7.0 por ciento y la corona Noruega en 3.6 por ciento.

En el mes de diciembre el índice dólar se depreció en 2.1 por ciento, mientras que el peso mexicano se apreció en 2.4 por ciento, también frente al dólar.

En el mercado de futuros de Chicago (CME, por sus siglas en inglés), las apuestas a favor del peso se incrementaron al pasar de 88.47 mil contratos el 21 de noviembre a 131.85 mil el 26 de diciembre.

En el lado contrario, el número de contratos en contra de la moneda mexicana cerraron en 44.1 mil el 26 de diciembre de 2023. De esta manera, las posiciones netas en el peso se mantuvieron largas por 42 semanas consecutivas, cerrando el 2023 en 87.9 mil.

En diciembre de 2023 el peso experimentó apreciación contra las divisas duras, salvo el Yen Japonés. En particular, el peso se apreció en el mes de diciembre vs noviembre en: 2.4 por ciento vs el dólar estadounidense; 0.93 por ciento vs el Euro; 0.11 por ciento vs el dólar canadiense; 1.55 por ciento vs la Libra Esterlina. Respecto al Yen Japonés se depreció 2.56 por ciento.

Cifras de la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros muestra una recuperación entre el 24 de noviembre y el 22 de diciembre por 52,480 millones de pesos (mmdp). Por tipo de instrumento los Cetes registraron salidas por 9.1 mmdp, mientras que los Udibonos, los Bondes D y los Bonos M entradas por 5.9 mmdp, 10.2 mmdp y 45.9 mmdp, respectivamente.

Entre el 30 de diciembre de 2022 y el 22 de diciembre de 2023 la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros creció 59,213 millones de pesos, de los cuales 57.1 mmdp correspondes a Cetes.