Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que se renovó el “Portal Mundo PyME ABM” como herramienta de educación financiera para que empresas pequeñas y medianas conozcan los beneficios del crédito y con gestión responsable.

En la reunión bimestral con periodistas, señaló que en el portal se difunde información útil para acceder de mejor manera al crédito bancario, como son los procesos y beneficio del crédito, la ciberseguridad, la sustentabilidad y equidad de género, los productos y servicios bancarios, los requisitos necesarios para la obtención de un crédito bancario, el plan de negocios, además de vínculos con otros organismos que proveen temas de interés para las MIPYMES. https://mundopymeabm.org.mx/

El dirigente dijo que se estima que en los próximos cinco años se otorguen hasta 140 mil millones de pesos (mmdp) de crédito adicional a este sector, con lo que se verían beneficiados los 254 mil clientes que la banca tiene en ese rubro y que, con el crédito al que acceden, crecen y potencian su desarrollo en beneficio de una economía más sólida en el país.

Agregó que con la facilidad regulatoria que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó en marzo pasado, se verán beneficiadas más de 17 mil nuevas empresas por más de 10 mmdp anuales.

Detalló que las facilidades para las MIPYMES con ventas iguales o menores a 14 millones de UDIS (Unidades de Inversión) se traducen en la simplificación en la apertura de nuevos créditos de montos pequeños para empresas pequeñas y, entre otros puntos, la eliminación de la necesidad de formalizar o verificar garantías otorgadas por el acreditado o el aval.

También señaló que a muchas empresas les da miedo entra en la parte del crédito formal, del crédito de la banca, principalmente por falta de educación financiera, pero segundo por parte de la informalidad que tienen; destacando que las empresas que se animan a tener un crédito bancario mejoran y generan siete veces más inversión, seis veces más ingresos, seis veces más productividad y cuatro veces más empleos.

Señaló que para ello se requieren tres acciones principales: educación financiara, que es un poco la responsabilidad de la banca; el impulso a la formalidad; mediante programas del gobierno para que las empresas se animen a formalizarse y sea más fácil para ellos; el crecimiento adicional por el nearshoring, que es la gran oportunidad que también es parte del gobierno, pero también parte de la banca y de las empresas para aprovechar esta gran oportunidad que tenemos.

“La parte de la facilidad regulatoria, es cómo le facilitamos a los bancos que acepten a mayor número de MIPYMES que hoy no podíamos aceptar, porque no teníamos la información suficiente para hacer una evaluación razonable de que el crédito que les diéramos lo íbamos a recuperar, porque al final de cuentas no estamos arriesgando nuestro dinero, estamos arriesgando el dinero de los ahorradores, debemos tener mucho cuidado con eso”, consideró el presidente de la ABM.