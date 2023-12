En la nueva Ley del Mercado Valores que permitirá emisiones de deuda o capital por medio de colocaciones simplificadas a un menor tiempo y costo debe considerar a más empresas, incluso a grandes corporativos y también debe agilizarse su regulación secundaria, pidió Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Ayer en la reunión de fin de año con los periodistas el directio aseveró que el éxito de la nueva Ley se dará no retrasando la regulación para que “no salga hasta dentro de un año” y también ampliando la oportunidad para que otras empresas participen además de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a quienes se dirige esta primer reforma aprobada hace un par de semanas.

Martínez Gavica reiteró que la Ley para facilitar el acceso de las pymes al mercado bursátil (BMV) no debe hacerse discriminatoria sino inclusiva.

“La posición nuestra es que la dejen amplia. Que pasen las pymes que quieran. Todas ¡jalá!, pero que las empresas más grandes que la quieran usar la puedan usar. Parece muy injusto que si no eres pyme no puedas tener el beneficio. No tiene lógica”, afirmó y agregó:

“Está bien que se piense en las pymes de México, pero sí sólo se piensa en ellas se dejan a un montón de empresas a la mitad que no van a poder accesar a esto que se supone que es un fast track, que hará posible que lleguen más empresas; por lo tanto la BMV está insistiendo en los beneficios que le traería a los candidatos que lo quieran aprovechar. Se abordó mucho el caso de las pymes, pero entre las grandes y las que ya están listadas no se habló tanto, pero nosotros sí queremos hablar de ello, porque sería una ley más benéfica para los empresarios mexicanos”, advirtió el Presidente del Consejo de Administración de la BMV.

Así, Martínez Gavica dejó clara su petición: que dejen la regulación de la Ley secundaria lo más abierto posible.

Como se planteó hace un par de semanas la Ley contempla crear un nuevo esquema de oferta pública simplificada que impulse a las pymes. Se propone reducir el tiempo, los procesos y los costos de listado de las compañías.

Por su parte, José Oriol Bosch Par, director general de la BMV se pronunció optimista respecto al crecimiento del mercado a partir de la operación de la nueva Ley.

Afirmó que esperan que el reglamento de operación sea aprobado a más tardar en mayo del próximo 2024.