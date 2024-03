Maternidad y hogar provocan baja participación laboral femenina

En México, la hipótesis de Claudia Goldin parece cumplirse, ya que las cifras señalan que, las mujeres laboran menos horas que los hombres, al tiempo que dedican gran parte del tiempo al cuidado de los hijos, adultos mayores y enfermos, en un entorno donde se mantiene la brecha salarial, señalan Rodolfo Ostolaza y Paulina Anciola, analistas en Citibanamex.

En su nota especial “¿Por qué las mujeres en México tienen baja participación laboral?”, acotan que los estudios de Goldin, Premio Nobel de Economía (2023), señalan que la maternidad y el trabajo de cuidados a personas en el hogar son determinantes para la baja participación laboral de las mujeres en comparación con los hombres, y no solo el crecimiento económico.

Señalan que, si la participación laboral de las mujeres fuera similar a la de América Latina, la Población Económicamente Activa (PEA) en nuestro país crecería en 3.7 millones y el Producto Interno Bruto (PIB) podría aumentar hasta 6 por ciento adicional.

Recuerdan que Goldin, siguiendo estadísticas históricas para EUA, demostró que las decisiones laborales y profesionales de las mujeres están determinadas por la maternidad, por ello cuando las mujeres tienen hijos su participación en el mercado laboral disminuye, con la prevalencia de brechas salariales. A estas decisiones, se suman otras como el cuidado prolongado de los hijos, de adultos mayores y/o enfermos, actividades que han sido mayoritariamente realizadas por mujeres.

Así, el crecimiento económico no es suficiente para que las condiciones de las mujeres mejoren, como lo sugieren las teorías convencionales. De esta forma, los analistas de Citibanamex señalan que además de atender factores sociales y culturales que han prolongado esta situación, son necesarias políticas públicas que permitan suplir estas actividades a fin de que las mujeres puedan incorporarse en mayor medida al mercado laboral.

Lo anterior porque con cifras de encuestas para México, realizaron una aproximación al mercado laboral de las mujeres, el cual muestra que su participación ha aumentado recientemente hasta llegar a un máximo de 46.5 por ciento en el cuarto trimestre de 2023 (4T23), desde 40.9 por ciento en 2005, pero sigue siendo una de las menores de América Latina (53.3 por ciento). Asimismo, esta cifra está muy por debajo del 76.4 por ciento de los hombres.

La PEA femenina suma 24.9 millones, 24.2 millones ocupadas y, las restantes, 674.6 mil desempleadas. Además de las discrepancias generales que hay por las dimensiones de la PEA entre hombres y mujeres, al interior de la población ocupada femenina existen características particulares que, muchas veces, responden a las necesidades o condiciones de la vida familiar.

Las mujeres que laboran lo hacen principalmente en los servicios, gran parte de ellas en el sector informal, ya que, de acuerdo con cifras de la ENOE, casi cada ocho de diez mujeres laboran en el sector terciario (78.2 por ciento del total, equivalente a 19 millones) y 57 por ciento de ellas o 10.8 millones lo hacen en la informalidad.

Las mujeres dedican gran parte de su tiempo a actividades consideradas no económicas, lo que limita su tiempo en el mercado de trabajo. De acuerdo con resultados de la ENOE, en el 4T23 los hombres laboraron 45.4 horas a la semana en promedio, mientras las mujeres lo hicieron en 38 horas, 7.4 horas menos.

Esta diferencia se acentúa en trabajos por cuenta propia, donde los hombres laboran 41.4 horas y las mujeres 32.1, 9.3 horas menos. En contraparte, estas mujeres que ya se ocupan en el mercado de trabajo, dedican 24.2 horas a la semana a actividades no económicas, al tiempo que los hombres dedican prácticamente solo una tercera parte de ese tiempo, 8.4 horas.

Al incluir a las mujeres que no forman parte de la PEA, es decir el total de la población, la brecha en horas dedicadas al cuidado del hogar, hijos y personas enfermas o mayores aumenta considerablemente.

La maternidad y el cuidado a otras personas limitan el deseo de trabajar de gran número de mujeres. En el país existen 9.2 millones de mujeres de 15 a 60 años que forman parte de la Población No Económicamente Activa (PNEA), pero que declaran su deseo de trabajar.

No obstante, 68.4 por ciento no tienen quién cuide a sus hijas(os), personas adultas mayores o personas enfermas, 10.1 por ciento no trabaja por razones personales, 5.7 por ciento por otras razones, incluyendo razones de mercado y 3.8 por ciento por que no la deja un familiar.

Otro factor en contra: la brecha salarial, porque las mujeres perciben menor ingreso, no solo por laborar menos horas a la semana, sino también por la persistencia en diferencias salariales respecto a los hombres, principalmente en sectores donde se ocupa gran parte de las mujeres.

Si bien, a nivel general el ingreso entre hombres y mujeres, por hora trabajada es muy similar, 56.4 y 55.8 pesos (4T23), respectivamente, en algunos sectores como el terciario –donde, como ya se mencionó, labora la mayor parte de las mujeres- la diferencia es cercana al 10 por ciento a favor de los hombres

El grado de escolaridad de las mujeres no es determinante para alcanzar mayores ingresos. En el 4T23, el promedio de años de escolaridad de las mujeres en la PEA fue de 11.01, ligeramente superior a los 10.29 de los hombres.

Por grupos de edad, la mayor diferencia se registró en la población de 20 a 29 años, donde las mujeres tienen 12.56 años promedio de escolaridad en comparación con los 11.54 de los hombres. Es en este mismo segmento donde la PEA total alcanza su mayor grado de escolaridad.

Las cifras muestran que aún prevalecen factores sociales y culturales que limitan la mayor incorporación de las mujeres a actividades económicas, y la falta de políticas públicas lo acentúa.

El fortalecimiento de la educación sexual temprana, legislaciones tendientes a disminuir las brechas salariales a trabajos equivalentes y a apoyar a las mujeres en las primeras etapas de la maternidad son algunos temas pendientes en México.