Banca digital favorece inclusión financiera con retos

La Banca Digital en México ha provocado una ruptura muy marcada respecto a las operaciones tradicionales (capacidad disruptiva), lo que ha cambiado de forma importante la forma de trabajar las mismas, favorece la inclusión financiera, pero muestra retos a superar, señaló Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

El directivo detalló que es más barata ya que su costo es de 5 pesos frente a los 20 en una ventanilla bancaria, además de que está disponible los sietes días de la semana durante 24 horas.

Asimismo, el 52 por ciento de los usuarios de la Banca prefieren la Banca Móvil que acudir a los canales tradicionales, contando ya con 79 millones de usuarios en la banca por internet que significa un crecimiento del 66 por ciento respecto al 2018 y 84 millones en la banca móvil, aumento del 200 por ciento respecto a 2018.

Sin embargo, expuso Carranza durante su participación en la Convención Bancaria, hacen falta bases de Educación Financiera, lo que se ha convertido en una prioridad para la misma y por ello realiza diferentes acciones para empoderar a la población y las pymes

Esto porque de 92 millones de personas en edad adulta, de 18 a 70 años, el 66 por ciento no lleva un registro de sus ingresos y gastos, 65 por ciento prefiere gastar su dinero que ahorrar para el futuro, 52 por ciento no pudo cubrir sus gastos mensuales en el último año y 31 por ciento no considera su capacidad de pago antes de hacer una compra.