Aplique lecciones de fútbol americano a sus finanzas

Los especialistas de la Casa de Bolsa Finamex, señalan que en el mundo del deporte los números y las estadísticas son tan importantes como en el mundo de las finanzas, pero que son rasgos que pocas veces se relacionan, además de que algunas de las grandes mentes detrás de diferentes equipos ganadores, han dejado lecciones importantes que se podrían trasladar hacia un aspecto tan vital como nuestra relación con el dinero.

En un comentario, los financieros señalan que, en el juego de americano, existe una planeación previa, análisis de datos e incluso toda una estrategia desarrollada con base en las fortalezas y debilidades del propio equipo o del contrario al que enfrentan; sin embargo, esta preparación suele vivir adecuaciones en el campo, porque cualquier equipo rival puede ser impredecible una vez estando en el juego.

Ante ello, presentan buenas prácticas de los entrenadores de los equipos, mismas que se pueden extrapolar en beneficio de nuestros ingresos:

Overlearning: para Don Shula, entrenador de Delfines de Miami, era fundamental que sus jugadores estuviesen preparados para absolutamente todos los escenarios, que hubiesen practicado las jugadas las veces que fueran necesarias, de esa forma podrían entrar con la mente enfocada y con la capacidad suficiente para enfrentar cualquier situación complicada o imprevista.

Esta preparación previa, a la que también se le denominó “piloto automático” en finanzas personales se puede trasladar a un hábito financiero, es decir, una práctica tan arraigada que se realiza incluso de forma constante y como parte de una rutina, lo que desde el punto de vista de inversión se traduciría en una partida regular destinada exclusivamente a este rubro.

Lo anterior puede derivar en mejores rendimientos y por supuesto en beneficios a largo plazo.

Adaptación: el entrenador Bill Bellichik de los Patriotas de Nueva Inglaterra, fue fuertemente criticado al dejar ir a uno de sus jugadores más valiosos y por supuesto con mayor reconocimiento en su formación, una dupla que era reconocida y tenía una fama ganada por sus éxitos y trofeos obtenidos durante su relación.

La lección más grande es que a veces se tiene que hacer sacrificios por un bien común, en su caso particular enfrentó una de las temporadas más difíciles, una vez que reclutó a su nuevo QB, reconoció que la única constante es el cambio y se debe estar listo para ello.

Esta es un valioso consejo considerando que muchas veces el principal obstáculo para hacer una inversión o dejar de lado gastos innecesarios es la resistencia para cambiar un estilo de vida determinado. Priorizar un bienestar a largo plazo frente a la satisfacción inmediata de la comprar siempre es difícil para quien no ha realizado ningún ejercicio de este tipo antes.

Ejecución vs. emoción: Chuck Noll, discípulo de Shula, cambió la historia de los Acereros de Pittsburgh, maestro de formación, logró alcanzar un lugar en el Salón de la Fama como uno de los más destacados de la liga. ¿Por qué?, su enseñanza fue priorizar la ejecución frente a la emoción.

En el caso de los jugadores el motor inicial es ser famosos y por supuesto ganar la mayor cantidad de trofeos, lo cual no suele durar y que a la larga pierde “el efecto” necesario para que sigan dando el 100% en sus juegos.

Desde el inicio Noll lo identificó y fue lo que transformó el destino de ese equipo considerando que siempre buscó que el equipo estuviese concentrado en hacer realidad la victoria más allá de la emoción de conseguirla.

Si bien en un deporte como el futbol americano difícilmente se desliga el tema de la emoción, si se analiza en el contexto actual se podría mejorar utilizando una nueva fórmula: ejecución + inteligencia emocional.

De esa forma en el terreno de las finanzas, la emoción no puede estar fuera todo el tiempo; sin embargo, no puede ser una constante o un freno directo en el mundo de las inversiones, puede ser que el objetivo a alcanzar a largo plazo esté directamente ligado a ello, una casa, las vacaciones ideales e incluso un retiro tranquilo, pero eso no se puede quedar en propósitos se debe tomar acción para alcanzarlo

Todos estos grandes maestros del deporte también estaban respaldados por el mejor talento, así como las herramientas adecuadas para poder alcanzar los diferentes trofeos durante su carrera

