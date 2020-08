Fibras no esperan para iniciar inversión inmobiliaria: S+S

Especialistas en derecho inmobiliario señalan que, tras el impacto económico de la pandemia, diferentes estados en México iniciarán una carrera de para atraer inversiones benéficas para sus ciudadanos.

Pero el principal obstáculo será volver a abrir las ventanillas y reducir los tiempos para otorgar permisos a los desarrolladores inmobiliarios.

“Desde antes de la pandemia, había entidades donde algunos trámites tardaban un año o dos. Eso es muchísimo tiempo. Ello deja fuera a la mayoría de jugadores del sector inmobiliario que buscan un retorno a su inversión, y a ello se suma el cierre de ventanillas y tardanza en trámites con motivo de la pandemia”, aseguró Vicente Grau, socio experto del área inmobiliaria en Santamarina + Steta.

Sin espera

El abogado especializado afirma que las inversiones que se hicieron para adquirir tierra a menudo provienen de financiamiento bancario o bursátil a través de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras) con compromisos de pago que no esperan. Si no hay edificio, no hay departamentos, sin ellos, no hay ventas, ni dinero para cubrir esos compromisos, agregó.

El abogado explicó que en general, ha aumentado la vigilancia y escrutinio para aprobar los proyectos. “El problema es que con el cambio de gobierno, por ejemplo, en la Ciudad de México, las nuevas autoridades cerraron ventanillas casi un año y ahora hay demasiados proyectos rezagados, a ello hay que agregar el poco personal y una demasía en el trabajo”.

Por su parte, Claudia Rodríguez, socia experta inmobiliaria de la firma, indicó que en algunas entidades del país, como en diversas partes del mundo, las ciudades son más competitivas y dinámicas para facilitar las inversiones inmobiliarias porque permiten que sus áreas de desarrollo económico conduzcan y apoyen a los desarrolladores.

“Ahí simplifican trámites, y llevan de la mano a los inversionistas para cruzar eficientemente las complejidades burocráticas, gestionan estímulos económicos, tales como pagos prediales diferidos, paquetes de permisos y –en general- tienen una visión de ciudad a largo plazo. Ellas serán las que predominen en la contienda por las inversiones”, subrayó.