El gran reto que tienen las Ferias, Exposiciones y Convenciones es vencer el miedo de la gente en medio de la pandemia de Covid-19 que cambió de tajo desde hace más de un año, la forma de llevar a cabo concurridos eventos para migrarlos a lo virtual en principio y actualmente a modelos híbridos con un control total para evitar la propagación del virus y en concordancia con las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Gonzalo Novelo Luján, Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias y Exposiciones, (AMPROFEC), en entrevista con Viajando en Concreto, reconoció las dificultades que ha atravesado el sector pero resaltó los retos y las acciones que han venido realizando para no parar, con nuevos formatos, herramientas, métodos para proteger la salud y como reactivarse a pesar de una situación compleja e incluso, dijo que están preparados para hacer frente a una tercera ola de Covid.

“Los organizadores de eventos tenemos un gran reto por delante que es comunicar porque cuando tienen en un Centro de Convenciones la organización de un Congreso, una expo, tú tienes la capacidad de crear ambientes controlados. Han dicho de manera imprecisa que es mejor hacer eventos al aire libre cuando en un recinto cerrado con ambientes controlados te permite asistir con una seguridad mucho más alta que otras actividades .Estamos creando cúpulas de seguridad sanitaria para que la gente pueda asistir sin riesgo y sin miedo, ya están sobre la mesa”, precisó.

Asimismo, en el marco del Día Mundial del Turismo de Reuniones este jueves, el presidente de la AMPROFEC, dijo que en el caso de Yucatàn donde reside, la población ha tomado de manera sumamente y estamos tomando muy en serio el tema de la salud en medio de la reactivación con protocolos certificados y “la gente está actuando de manera responsable para reactivar el turismo cuidando que no se rebase el aforo permitido y el uso de brazaletes con horarios establecidos”.

Recordó que desde octubre pasado, organizaron el primer evento para 200 personas en la nueva normalidad con el aval del estado de Yucatán pero lamentó que en otras entidades los gobiernos se nieguen aún a permitir la realización de estos eventos y citó como ejemplo a naciones como China donde a pesar de la tercera ola, las expos ya se están realizando, con lleno total y venta absoluta de stand y afluencia de compradores por lo que la economía ya está totalmente controlada.

“Hoy no podemos desatender el tema económico solamente por la salud sin dejar de atenderla entonces ha sido retador, nos ha puesto a estudiar , desaprender y volver a aprender pero desde Yucatán donde me encuentro, estamos rodeados de tanta riqueza gastronómica, de naturaleza y atractivos turísticos que no puedes hacerte de menos, tienes que crecer ante una situación complicada y creo que hoy estamos empezando a caminar, a ver la luz, estamos trabajando de una manera intensa en el marco de esta celebración mundial el día de turismo de reuniones y creo que las cosas nos están saliendo bien.

Novelo Lujan , precisó que el primer trimestre del 2021 ha sido retador y tienen agendadas muchas ferias y exposiciones y que antes generaban ventas a las empresas por 4 mil 500 millones de pesos al año incluyendo todo el paquetes turísticos a la Riviera Maya, eventos sociales como bodas, venta de autos.

“Entonces es urgente esta reactivación porque mueve la economía, distribuye la riqueza acá en Yucatán, el tema de las exposiciones entonces si estamos por reactivarnos y expertos internacionales hablan de que lo primero que se debe reactivar son las expos locales entonces tenemos mucha fe y mucha esperanza de que en breve se realicen los eventos en lista y avanzamos en los híbridos”, indicó.

El líder de la AMPROFEC, aclaró que definitivamente los eventos no serán como antes ni tan rápido pero se debe dar ese paso de manera paulatina ya que en la medida de que sean más eficientes en la implementación, más pronto se regresará a la normalidad y se encuentran concentrados en regresar al dinamismo del sector, sin pensar en las millonarias pérdidas económicas que se han tenido donde durante meses dejaron de percibir ingresos.

“La reactivación ya está sucediendo paulatinamente y estamos muy enfocados. Va a ser difícil, va a ser retador y tienen que trabajar los gobiernos de los estados federal, estatal y municipal de la mano con la iniciativa privada, las cámaras y la asociaciones, este es un tema de equipo ya que el proceso ha sido doloroso y hoy nuestra actitud es positiva propositiva y activa porque vamos a salir adelante”, concluyó.