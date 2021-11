FED retirará estímulos de forma gradual y transparente: Intercam

Serán 10 mil millones de dólares menos en compras de Bonos del Tesoro cada mes a partir de este mes

El retiro de estímulos por parte de la Reserva Federal Estadounidense (FED) será gradual y transparente para los mercados, de manera que se evite volatilidad e inestabilidad financiera, además de que parece favorecer un escenario en el que las tasas de interés no se moverán de sus niveles actuales sino hasta 2023, siendo el factor que determinará si esto es posible es la inflación y su evolución.

Santiago Fernández, subdirector de Análisis en Intercam Grupo Financiero, señala en su documento de Análisis Opinión “FED inicia el retiro de estímulos” que la Reserva Federal, a través del Comité de Mercado Abierto, decidió por unanimidad retirar el programa de compras de activos a partir de mediados de noviembre, a un ritmo de 15 mil millones de dólares mensuales y que mantuvo la tasa de interés sin cambios en 0-0.25%.

Opina que la decisión estuvo en línea con lo esperado por el mercado, aunque el comunicado vio algunos ajustes con respecto al lenguaje sobre la inflación porque reconoció que la inflación es elevada, pero mantuvo su convicción de que será temporal.

Agrega que el retiro del programa de compras se dará de forma balanceada, con 10 mil millones de dólares menos en compras de Bonos del Tesoro cada mes a partir de noviembre y 5 mil millones de bonos respaldados por hipotecas, comentando que la FED podría modificar el ritmo del retiro según la evolución de la inflación y la economía, aunque de momento recomiendan que el ritmo sea constante porque consideran que ya se ha logrado suficiente progreso en la recuperación económica para el retiro de este estímulo monetario.

Asimismo, manifiesta que la FED afirma que la actividad y el empleo ha continuado fortaleciéndose; aunque la trayectoria sigue dependiendo de la evolución del virus, reconociendo que desbalances entre oferta y demanda provocados por la pandemia y la reapertura, han provocado presiones sobre los precios en algunos sectores, lo que ha mantenido a la inflación elevada, aunque el alza es reflejo de factores que se estiman serán temporales.

La FED espera que el progreso en la vacunación y la resolución de disrupciones en cadenas productivas gradualmente ayude a impulsar la actividad económica, mejore el empleo y reduzca la inflación.

Ante ello, la reacción en los mercados fue moderada, pues se cumplieron las expectativas. Los mercados accionarios cotizaron al alza tras abrir la sesión ligeramente a la baja. Las tasas de interés de mercado se ajustaron al alza, sobre todo en instrumentos de 2 y 5 años, aunque también se elevaron los rendimientos de Bonos a 10 años. El dólar retrocedió.

El analista comenta que, en conferencia de prensa, el Presidente de la FED, Jerome Powell, reiteró que seguirán apoyando a la economía en su recuperación, pero que ha habido avances suficientes como para retirar el programa de compras inaugurado tras la pandemia. Aseguró que la política monetaria no puede solucionar los problemas en las cadenas productivas, pero esperan que éstas vuelvan a funcionar de manera normal y contribuyan a relajar las recientes presiones inflacionarias; aunque determinar un momento preciso para ello es muy complicado.

De esta forma, esperaría ver a la inflación moderarse en el 2T y 3T de 2022 y reafirmó que retirar el programa de compras ahora no es una señal de que el siguiente paso es subir las tasas de interés. Con respecto a las expectativas del mercado de ver alzas a las tasas de interés a mediados de 2022, dijo que no consideran que aún sea momento de elevar tasas y que esperan ver aún mejoría en el empleo. No consideró que el alza reciente en salarios represente un riesgo de inflación todavía, aunque darán seguimiento al fenómeno.