FED cambia escenarios económicos y manejo de estímulos

El organismo internacional reiteró su compromiso de seguir estimulando la economía, pero reconoció que ha habido avances importantes hacia sus objetivos de empleo e inflación

El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal Estadounidense (FED), decidió por unanimidad mantener la tasa de interés sin cambios de 0.0% a 0.25%, así como el programa de compra de activos y en su comunicado señaló que muy pronto anunciarán el retiro gradual del programa de compras de activos.

Santiago Fernández, Subdirector de Análisis Económico en Intercam Grupo financieros, señala en su documento de análisis opinión “FED señala que pronto iniciará el retiro de estímulos”, también manifiesta que también revisó al alza sus estimados de inflación, redujo su expectativa de crecimiento para 2021 y los miembros comenzaron a inclinarse en favor de un inicio en el alza de tasas de interés para 2022 y no 2023.

Agrega que a pesar de ser un comunicado que señala el inminente inicio de la normalización monetaria, los mercados no reaccionaron negativamente; aunque el dólar se apreció tras comentarios de Powell que afirmaron que la FED está actualmente enfocada en diseñar un marco de acción preciso para el alza de tasas.

Asimismo, comenta que la FED reiteró su compromiso de seguir estimulando la economía, pero reconoció que ha habido avances importantes hacia sus objetivos de empleo e inflación, por ello, señalaron que, si la economía mantiene la trayectoria de recuperación esperada, está garantizado pronto el inicio del retiro del programa de compras de activos, por lo que el lenguaje apunta a un anuncio del calendario concreto para la reducción de las compras a partir de noviembre, o, a más tardar, diciembre.

Con respecto a sus nuevas proyecciones macroeconómicas, los miembros del banco central elevaron sus estimaciones de inflación para 2021 (4.2% vs 3.4% prev.) y 2022 (2.2% vs 2.1% prev.) y la mitad de los miembros consideró prudente iniciar el alza a las tasas de interés tan pronto como en 2022. Además, se proyectan 3 alzas a las tasas de interés en 2023. No obstante, lo anterior, el comunicado siguió señalando que esperan presiones inflacionarias temporales.

En cuanto al crecimiento, éste fue revisado sustancialmente a la baja para este año (5.9% vs 7% prev.), pero al alza para 2022 (3.8% vs 3.3% prev.) y 2023 (2.5% vs 2.4% prev.). Se espera que la tasa de desempleo mantenga su trayectoria descendente hacia 2023, aunque a un ritmo ligeramente más lento en 2021 (4.8% vs 4.5% prev.).

Desde su punto de vista, a reacción en los mercados fue moderada, pues la postura más agresiva de la FED con respecto a la normalización fue acompañada de estimaciones más bajas de crecimiento en el corto plazo y un desempleo que desciende más lentamente; lo anterior, resalta las preocupaciones de la FED con respecto a los riesgos aún vigentes para la recuperación de la economía.

En conferencia de prensa, el presidente de la FED, Jerome Powell, reiteró que, en caso de iniciarse el retiro del programa de compras, éste concluiría a mediados de 2022 y su retiro sería gradual. Afirmó que existe consenso entre los miembros sobre el ritmo para el retiro del programa, pero reconoció que aún existe división dentro del Comité de Mercado Abierto con respecto a si el progreso de la economía ya ha sido suficiente.

Recalcó que estarán listos para contener la inflación con las herramientas de política monetaria en caso de que ésta se acelere más de lo esperado, pero siguen proyectando una inflación transitoria. Su principal preocupación en estos momentos es determinar el marco de acción para las alzas a las tasas de interés.

De esta forma, Fernández manifiesta que es muy probable que la FED anuncie en su próxima reunión el calendario para el retiro del programa de compras de activos, el cual cree que comenzará en diciembre.

Sobre las alzas a las tasas de interés, cree que es poco probable que éstas se den antes del último trimestre de 2022. Espe que el retiro de estímulos sea gradual y transparente para los mercados, de manera que se evite volatilidad e inestabilidad financiera. Pero el factor que determinará si esto es posible, es la inflación y su evolución