FECOVAL, capacitación y trascendencia

El periodo 2018 – 2019 ha sido un ejercicio intenso para la Federación de Colegios de Valuadores (FECOVAL), el organismo logró –a través del liderazgo de Rodrigo Peña Porchas– consolidarse no sólo como la agrupación de valuación más influyente en México, sino también como una de las más importantes a nivel mundial.

“Nos planteamos llevar a la FECOVAL al siguiente nivel, aprovechar la gran capacidad técnica de sus agremiados y su presencia en el país para ir conquistando espacios dentro de los sitios donde se toman las decisiones, demostrando la trascendencia de nuestra labor”, señaló su presidente, Peña Porchas.

UN JUGADOR CLAVE

Ante las elecciones presidenciales celebradas en 2018 y conociendo la relevancia del trabajo que realizan los Valuadores, Peña Porchas trazó como uno de los objetivos principales de su gestión ser partícipes en la transformación del país y colaborar en la creación de mejores políticas y prácticas que den certeza al usuario final.

“Entendimos que teníamos una elección presidencial frente a nosotros y debíamos lograr que se conociera y reconociera al valuador como el jugador más importante dar certeza en el valor de un bien. Nos acercamos a los candidatos y les entregamos nuestras propuestas, de las cuales ya han sido tomadas algunas”.

Una prueba del trabajo realizado por la FECOVAL es la labor que efectuamos con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para modificar su metodología y actualizar su operación con base a estándares internacionales, así como la transformación que tendrán las Reglas de Carácter General de la Sociedad Hipotecaria Federal en donde entre otros puntos se propuso la creación del Registro Nacional de Valuadores de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), así como la creación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Norma Mexicana en Servicios de Valuación, la cual está apegada a las Normas Internacionales de Valuación en donde FECOVAL es miembro activo del Consejo Internacional que las emite.

Resultado de la importante gestión que impulsa la agrupación es también la participación que ha tenido en conjunto con el Instituto Mexicano de Catastro (INMECA), donde además de organizar algunos foros y participar activamente en el primer Congreso Nacional de Catastros y Registros Públicos, colaboramos en la conformación de la nueva ley de armonización de catastro y registros públicos, de tal forma que la base del cálculo y actualización de los valores catastrales sean las tablas de valores de suelo y construcción que emiten los Colegios de Valuadores del país.

PROFESION MULTIDISCIPLINARIA

Otro tema donde Peña Porchas ha hecho mucho énfasis es que la valuación no es únicamente aplicable al sector inmobiliario, en reiteradas ocasiones ha comentado que la valuación es una actividad multidisciplinaria y que se desarrolla en diferentes especialidades como la inmobiliaria propiamente mencionada que tiene que ver con la valuación de terrenos, casas, edificios, existe la especialidad de valuación de negocios en marcha que tiene que ver con la valuación de marcas, patentes, derechos, bienes intangibles, negocios, existe la especialidad de valuación agropecuaria que tiene que ver con la valuación de ranchos ganaderos, campos agrícolas, acuícolas, etc. Existe la especialidad de valuación de maquinaria y equipo que tiene que ver con el sector industrial, equipamiento en general, vehículos, maquinaria, embarcaciones, aeronaves, etc. Existe la especialidad de valuación, así como otras espacialidades como la valuación de impacto ambiental, de daño moral, obras de arte, joyería, etc. Y para poder ejercer cualquiera de estas especialidades en México es indispensable contar con una cedula de posgrado en valuación en la especialidad que corresponda lo que coloca al valuador mexicano muy por arriba de la media a nivel mundial en cuanto al nivel de preparación y formación.

VÍNCULOS EMPRESARIALES

Otro tema donde avanzó fuertemente la FECOVAL fue su relación con el sector empresarial. Prueba de ello, son los convenios que firmaron con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), ANCSAC, ASOFOM, COPARMEX y la CANADEVI para concientizar al sector inmobiliario y financiero sobre la importancia de los datos que manejan los valuadores para dar certeza a sus operaciones.

En el eje empresarial, de acuerdo su presidente, destaca el convenio alcanzado con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), ya que como resultado la FECOVAL como socio adherente promoverá a sus asociados en cada una de las 256 cámaras empresariales que conforman a la Concanaco además de otros beneficios en cuanto a uso de instalaciones, etc., también a través de este vínculo la Federación trabaja en la conformación de la Cámara Nacional de Empresas de Valuación que reforzará a la FECOVAL en cuanto al acceso a sus socios a integrarse en materia de una cultura empresarial, a través de programas específicos de capacitación en temas de marketing y administración, fiscal, laboral, empresarial, así como contar con una plataforma de proyección, ya que cada uno de los más de 2,500 valuadores que integran a los colegios pertenecientes a la FECOVAL es un empresario que a través de este proyecto de FECOVAL tendrá mejores condiciones para desarrollarse en los diferentes campos de acción de la valuación.

CONSOLIDACIÓN INTERNACIONAL

Respecto a la proyección internacional, mejoró su presencia a nivel mundial. Por ejemplo, realizó en Tijuana, Baja California, el Primer Congreso Mundial de Valuación donde se contó con la participación de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación, del Pan Pacific Congress of Real Estate and Appraisers, del International Valuations Standards Council (IVSC), RICS Royal International Counselors and Surveyors, de la World Association of Valuation Prganisations WAVO, del Appraisal Institute, ANEVAR, FIABCI, UNAICC, entre otras asociaciones internacionales que se dieron cita en nuestro país en donde la caja de resonancia en materia de valuación fue México y la FECOVAL

“Un claro ejemplo de la trascendencia de nuestra organización a nivel mundial es la colaboración que estamos teniendo con Cuba, donde estamos llevando capacitación desde hace 5 años a través del convenio que se tiene con la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba el cual tiene una sección de Avalúos y Catastro, actualmente estamos desarrollando un proyecto con el ministerio de finanzas para impartir la Maestría en Valuación en ese país, generando dualidad en la certificación”.

La FECOVAL fue reconocida por su trabajo como organización modelo y líder del sector en la sede de la Organización de las Naciones Unidas ONU en la ciudad de Viena, Austria el pasado 4 de diciembre en donde se firmó la declaración global de emprendimiento que genera el compromiso de desarrollar actividades en base a los 17 objetivos del desarrollo sustentable que contempla la agenda 2030 de esta organización, dentro de este marco le fue otorgado el reconocimiento a Rodrigo Peña Porchas como líder latinoamericano así como el grado de Doctor Honoris Causa en la misma sede de la ONU.

IMPULSO A LA CAPACITACIÓN

Otro objetivo alcanzado por este organismo que agrupa a los Colegios de Valuadores a nivel nacional es la vinculación con las instituciones educativas de los Estados, no sólo para estrechar los vínculos, sino también para impulsar mayores espacios de capacitación.

En este sentido, el empresario indicó que trabajan en convenio con la Universidad Autónoma de Baja California para lanzar el próximo año el primer Doctorado de valuación en México, así como en convenio con la Universidad Aeronáutica de Querétaro en la creación de la especialidad en valuación de aeronaves. Otras instituciones con las que ha colaborado son la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Guanajuato, Universidad Portenta, UNIVA y Centro de Valores.

“También colaboramos con la Universidad de Guadalajara, a través de ellos tuvimos presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara creando por primera vez en la historia una sección dedicada a presentar publicaciones relacionados con la valuación, a la que llamamos VALUAFIL y que en 2018 se implementó con la presentación de un libro publicado por la FECOVAL, y este año presentamos siete libros de diferentes autores de México y Latinoamérica en donde logramos consolidar un proyecto que le permitirá a los compañeros publicar literatura en materia de valuación y conocer una gama de publicaciones muy interesantes”.

Creamos el programa de capacitación propio de la Federación del cual ya tenemos los primeros cursos certificados por entidades como CASECA y CACSLA lo cual le dan una validez curricular a nivel diplomado tanto nacional como internacional a la capacitación que oferta nuestra organización, además de continuar con los programas de capacitación anual que ofrecemos en convenio con entidades como INDAABIN, SHF, SAT entre otras.