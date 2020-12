Exportaciones manufactureras se reactivan por EUA: HR Ratings

Víctor M Ortíz Niño

Los analistas de la calificadora HR ratings, destacan que las exportaciones manufactureras han reflejado una sustancial recuperación derivado de la mayor actividad económica de Estados Unidos (EUA), de tal manera que al mes de octubre se ubican 2.9% por encima del nivel de febrero, ya que alcanzaron 35.5 mil millones de dólares (mmd).

En su reporte “Balanza comercial en octubre. El sector manufacturero como eje de recuperación México” indican que las exportaciones no petroleras en su conjunto ya han superado el nivel prepandemia observado en febrero en 4.2%.

Resaltan que el rubro que más ha incidido en que las exportaciones no petroleras se hayan recuperado de la crisis es el subsector automotriz, ya que superan por 7.9% su nivel de febrero

También manifiestan que, en octubre, el comercio exterior de mercancías presentó avances por quinto mes consecutivo, principalmente por el notable incremento en las exportaciones totales, con un alza de 4.8% mensual (m/m), posterior a un bajo crecimiento registrado en septiembre (0.8% m/m). Como resultado de lo anterior, las exportaciones totales alcanzaron los 39.4 (mmd), es decir, un nivel superior en 3.2% respecto a febrero (38.1 mmd) mientras que las importaciones totales aun reflejan el fuerte impacto de la pandemia, ubicándose en un 89.5% respecto al nivel de febrero.

Enfatizan que la actividad industrial de EUA continuó creciendo en octubre (1.04% mensual), después de haberse estancado en septiembre, lo que ha beneficiado las exportaciones manufactureras, convirtiéndose en un eje principal para la recuperación del comercio exterior.

Consideran lo anterior como un indicador de crecimiento para la producción industrial manufacturera de México en octubre, lo que podría ayudar a mitigar la dinámica negativa de la construcción observada en septiembre, y que derivó en el estancamiento de la producción industrial.

Por el lado de las importaciones, opinan que a pesar de presentar un avance en octubre de 1.3% m/m este fue menor respecto al incremento de septiembre de 5.3% m/m, especialmente por la desaceleración de los bienes intermedios, los cuales únicamente crecieron en 1.9% m/m después de cuatro meses de notables avances.

Como resultado de lo anterior, las exportaciones manufactureras tuvieron un alto nivel de valor agregado nacional durante octubre y, por ende, afectaron el balance productivo, la participación de las importaciones de bienes intermedios no petroleros representó el 69.8% de las exportaciones manufactureras, lo que es considerablemente menor al registrado en febrero por 76.5%.

La dinámica de exportaciones no petroleras creciendo fuerte y un menor dinamismo de las importaciones no petroleras resultaron en el nivel históricamente alto del balance no petrolero, alcanzando un superávit de 7.8 mmd e inclusive siendo mayor al registrado en julio.

Respecto a las importaciones, es relevante notar que durante octubre las importaciones de bienes de consumo y capital presentaron una caída mensual de 2.7% m/m y 1.2% m/m respectivamente, después de cuatro meses de avances, contrastando con los avances de septiembre. Asimismo, a pesar de haber mostrado moderados incrementos en los últimos cuatro meses, los bienes de consumo se encuentran muy por debajo de su nivel prepandemia, alcanzado únicamente el 76.2% de febrero, mientras que las importaciones de bienes de capital representaron en octubre el 86.8% de su nivel de febrero, lo que refleja un bajo nivel de confianza por parte de los inversionistas.