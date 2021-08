Experiencia de compra, la clave de éxito del e-commerce

La pandemia por Covid-19, mostró un crecimiento constante de 50% en el comercio electrónico a nivel mundial, mientras que México aumentó 81% frente al año anterior, colocando a América Latina como una de las regiones con mayor crecimiento en e-commerce desplazando por primera vez a la región de Asia-Pacifico.

Según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), durante el primer semestre de 2021, las PyMEs experimentaron un crecimiento del 100% en ventas por vía online, lo cual ayudó a tres de cada cuatro Pymes a conseguir nuevos clientes y representó 35% de sus ventas totales.

Ante este cambio en las vías de compra, expertos de LATAM Business School y Lead of e-Commerce & e-Marketing IT LATAM en Kellogg, coincidieron que el e-commerce es impulsado por la experiencia del usuario al momento de la compra, ya que este elemento se encuentra por arriba del precio o producto, por lo que surgirieron privilegiar la experiencia en todo el proceso de compra.

Según la AMVO, siete de cada 10 clientes potenciales abandonan el proceso de compra debido a una mala experiencia en la plataforma, al respecto Juan Antonio Campuzano declaró que los diversos modelos de venta buscan mejorar la experiencia del usuario.

”Si algo tienen en común los diversos modelos de venta, es que en todos ellos se busca mejorar la experiencia de usuario. Conseguir que el consumidor se sienta a gusto en nuestro negocio debería ser uno de nuestros enfoques principales al momento de desarrollar o expandir nuestra plataforma de ventas”.

Como mejorar tu plataforma online

Usabilidad: Una tienda en línea debe ser práctica.

Arquitectura de la información: La organización de la información y su correcta jerarquización debe garantizar el flujo en el proceso de compra.

Flujos de interacción: El usuario debe saber con certeza cuál es el siguiente paso para concretar una compra.

Estética: Hay que recordar que la primera impresión es muy importante, por esto, el diseño debe resultar lo suficientemente atractivo para el usuario.

Crea clientes fieles

Los métodos de pago son un elemento intrínseco de las plataformas de e-commerce, 70% de usuarios no concreta su compra por no tener opciones de pago, sentir poca seguridad en las transacciones, costos ocultos o tarifas no declaradas.

La logística en el e-commerce, es una etapa única en los procesos de compra, y puede dar el éxito de la transacción, por lo que para afianzar clientes, se debe dar un servicio de entrega ágil, transparente y que le represente el menor costo posible.

.