Existió subejercicio del gasto en abril: HR Ratings

Los analistas de la calificadora mexicana HR Ratings, señalan que en abril, se continuó reflejando un subejercicio en las erogaciones, lo cual está alineado con la política del Gobierno actual, además de que los resultados financieros del sector público federal continuaron siendo afectados por el entorno económico adverso; en contraste a su evolución a marzo, los ingresos tributarios presentaron una fuerte caída respecto a lo programado, mientras que los ingresos petroleros continuaron presentado un fuerte deterioro. Agregan que, frente a esta importante reducción, y a pesar de la débil actividad económica y la crisis sanitaria, el gasto programable presentó una disminución en términos reales vs. el programado de 24.6 miles de millones de pesos (mm).

En el estudio “Finanzas públicas a abril. Ingresos no tributarios y subejercicio del gasto México”, https://www.hrratings.com/pdf/Finanzas%20publicas%20abril%202020.pdf, señalan que al comparar el gasto acumulado ejercido vs. el periodo acumulado a abril de 2019, el gasto programable aumentó fuertemente, sin embargo, esto se explica por el bajo nivel de gasto ejercido en 2019. En particular, estiman que el gasto del IMSS e ISSSTE siguen sufriendo recortes, una vez eliminadas las erogaciones para pensiones.

A pesar de las restricciones en el gasto, la caída en los ingresos resultó en un importante déficit acumulado a abril vs. el superávit en el primer cuatrimestre del año pasado. Señalan que un elemento positivo, que mitigó la caída en los ingresos petroleros y tributarios durante abril, fue el incremento en los ingresos no tributarios del Gobierno Federal, muy por encima de lo registrado el año anterior y mayor que el programado. El sobresaliente aumento en los ingresos no tributarios limitó el avance del déficit financiero.

En este sentido, no está del todo claro de dónde proviene la totalidad de los ingresos no tributarios adicionales con respecto a lo programado. Por un lado, saben que poco más de la mitad de los ingresos no tributarios adicionales (47.4mm) provienen de la utilización de los activos recuperados del fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), así como de otros fondos y fideicomisos.

El resto de los recursos adicionales podría provenir de las coberturas petroleras del Gobierno Federal, de manera que, al representar ingresos por fuera del balance del sector público, ayudarían a reducir el déficit de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) y el incremento en la deuda.

Por el contrario, si el resto de los recursos provienen de otros fideicomisos, no existe un efecto positivo para los RFSP. En este caso, el efecto sería una reducción en la deuda del Gobierno Federal, pero un incremento correspondiente en la deuda de alguna entidad dentro del Saldo Histórico (SH). Al mes de abril, lo que se observó es que la deuda neta del Gobierno Federal presentó un importante incremento.

En lo que refiere al SH, este ha sufrido un muy notable aumento desde el cierre de 2019, a causa del movimiento en el tipo de cambio y su impacto en la deuda denominada en moneda extranjera. Sin embargo, con la reciente recuperación del tipo de cambio a niveles de 22 pesos por dólar, una parte importante de este incremento se diluiría en mayo y junio.