Exhorta Sedatu a diputados para rediseñar vivienda con movilidad

Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), hizo un llamado a los legisladores a sumar esfuerzos para modificar las comunidades.

“Sumemos esfuerzos para transformar nuestras ciudades, nuestros espacios públicos, la vivienda, el tema de movilidad y todo lo que estructura nuestras comunidades. Es un muy buen momento para rediseñar y repensar estos temas en beneficio de las y los mexicanos”.

En reunión donde funcionarios de esa dependencia mantuvieron un encuentro de trabajo con integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados, Meyer expuso que a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 2019, se realizaron 348 obras; 17 mil 993 acciones de ampliación o mejoramiento de vivienda para población en situación de vulnerabilidad; así como la regularización de 4 mil 936 lotes para uso habitacional o equipamiento urbano.

Agregó que con el PMU se atenderán 104 municipios de 17 entidades federativas con una inversión de 30 mil millones de pesos, con lo que se busca generar más de 228 mil empleos directos con 120 obras ya en proceso.

Democratización del conocimiento

En su participación, Carina Arvizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó que con el Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT), la Sedatu financia la actualización de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU), de los estados y también de zonas metropolitanas; además, se han generado herramientas –como los Lineamientos simplificados para la elaboración de PMDU- para que los municipios puedan actualizar sus programas por sus propios medios; así como material de difusión para democratizar el conocimiento.

“El costo de no planear es que dos terceras partes de los municipios que no tienen PMDU presentan niveles de rezago urbano y social mucho más alto; dos terceras partes de ellos tienden a tener en hasta un tercio o más de su territorio asentamientos irregulares en laderas, zonas de riesgo o de inundación. Solamente uno de cada tres mexicanos vive en un municipio con PMDU. Esto es alarmante y tenemos que cambiar esa realidad. Me gustaría que pudiéramos hacer estas alianzas para agilizarlo”.

Recordó que el año pasado se financiaron 13 programas municipales, el de la zona metropolitana de Mérida y el de San Luis Potosí. Este año se tiene contemplada una inversión de 14 millones de pesos para desarrollar los PMDU de 14 municipios, la zona metropolitana de Poza Rica y el de Veracruz, autoridades con los que ya se firmaron los covenios de colaboración correspondientes.

Otras actividades

El titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional (UPDI), Javier Garduño Arredondo, infromó que en 2019, la Sedatu logró ahorros de 45% en lo correspondiente al Capítulo 3000; de 20% en el Capítulo 2000 y una reducción de 19% en el Capítulo 1000; es decir, en materia de nómina.

Daniel Fajardo Ortiz, coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, habló de las modificaciones que ya se aplican al Fondo Metropolitano tras las modificaciones legales realizadas por el Congreso de la Unión; Víctor Hugo Hoffman Aguirre, director general de Ordenamiento Territorial explicó los avances en la confección de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT); en tanto que Mariana Orozco Camacho, directora de movilidad, se refirió al Plan de Movilidad 4S.

Las y los diputados coincidieron en la necesidad de trabajar de forma estrecha con la dependencia federal, agendar reuniones periódicas para conocer de los avances de los diversos programas de la Sedatu; así como de mantener estrecha comunicación para lograr resultados tangibles en beneficio de las y los ciudadanos del país.