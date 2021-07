El costo de atención en un hospital privado puede ir desde los 15 mil pesos y hasta los 32 millones de pesos

El Kit para enfrentar el Covid-19, no es suficiente con el uso de gel antibacterial, cubre bocas o sanitizante, si éste no va acompañado por un seguro de gastos médicos, ya el costo que puede resultar de la atención en un hospital privado puede ir desde los 15 mil pesos y hasta los 32 millones de pesos. Además, quien sufrió la enfermedad, no es candidato para obtener la atención de ninguna agencia especializada.

De acuerdo con especialistas en seguros, lo mejor para la población, ahora que la nueva cepa Delta ha traído consigo una tercera ola de la pandemia, es adquirir un seguro que garantice el acceso a un hospital, aunque esté saturado, ya que ofrecen opciones de internamiento, incluso en otros estados distintos a donde reside el asegurado y que cuenten con capacidad.

Liz Quirós, especialista en gastos médicos, precisó en entrevista con GRUPO EN CONCRETO, que los escenarios de tener un seguro o no tenerlo son muchas.

Liz Quirós

“Cuando una persona haya tenido Covid-19 y no cuente con una póliza de seguro, nosotros tenemos la obligación de hacer un cuestionario sobre lo grave que estuvo su enfermedad y, de entrada, la aseguradora si los acepta, van a poner una exclusión de por vida por haber tenido el virus.

“Y esta es una cosa muy mala y muy contraproducente, porque ahorita hay mucha falta de información sobre los alcances de las consecuencias respecto a la gente que se contagia y es muy incierto cuánto nos va a afectar en un futuro por las secuelas y que te excluyan de una póliza está triste, por eso mi recomendación es que la gente que en este momento no tenga contrato de gastos médicos en tiempos de pandemia, debe adquirirla antes de que nos dé”, señaló.

Precisó que, si se cuenta con una póliza de gastos médicos, no hay tiempo de espera para el Covid-19 mientras este no se haya tenido desde el primer día, incluso las reacciones adversas por la vacuna, están cubiertas por el seguro.

En cuanto al depósito que se debe dar en los hospitales privados al ingresar a un paciente, de entre 100 mil a 500 mil pesos y depende de las relaciones que tiene la aseguradora con los hospitales y el tipo de seguro.

“Mientras más limitaciones tengas en tu cobertura de póliza, más te van a pedir de depósito. Ahora, qué pasa si aun teniendo póliza de gastos médicos mayores voy a un hospital y está saturado, no hay lugar.

“Aquí las aseguradoras hicieron algo que se llama Covid a istancia o los tres niveles de Covid, esto es, el proceso de una video llamada para ser atendidos a distancia en sus casas, si se requiere instalar un hospital en el hogar o si de plano, se requiere llegar al hospital para ser internados, esto con el fin de evitar la saturación”, explicó.

Mencionó que, si el hospital está saturado, la aseguradora le busca otro con disponibilidad y de ser necesario el seguro pone una ambulancia aérea para traslados a otros estados y cubre todo lo que incluya ese gasto.

Los gastos

En cuanto a gastos, Liz Quirós detalló que de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), un Covid-19 en casa, puede ir desde los 15 mil pesos, el que requiere hospital pero sin cuidados intensivos, el costo promedio es de 400 mil pesos, un hospital que si requiera cuidados intensivos pero no necesite intubación, ronda un millón 200 mil pesos y un caso con intubación, se sube a 3 millones y medio de pesos. Pero el caso más caro, por Covid-19 son 32 millones de pesos.

Destacó que, aunque las personas estén desempleadas, es recomendable que se acerquen a un agente de seguros, platicar su situación y explorar cualquier esquema porque al final del día lo peor es ignorar el tema, ya que, si bien la gama de seguros es muy grande, tenerlo hace la diferencia, desde contar con una atención a distancia o recibir la atención completa desde hospitalización, oxigenación y todo lo necesario para salir delante de la enfermedad.

“La verdad es que en toda la pandemia las aseguradoras han trabajado a marchas forzadas para darle una solución a todos los clientes y que se haga la diferencia el contar con un seguro de gastos médicos mayor”, mencionó.

Pidió comunicarse para cualquier duda con ella al 5519533737 o a lizquiros@ hotmail.com.

Indemnizaciones por fallecimientos

De acuerdo con la AMIS, al 19 de julio, han cubierto indemnizaciones por defunciones a 102 mil 712 personas con un monto de 24 millones, 997 mil pesos, siendo el promedio de 242 mil 371 pesos por asegurado, el caso de mayor monto es uno de 68.5 millones de pesos.

Indicó que solo 10.6 millones de adultos tienen un seguro de vida que protege el bienestar de su familia ante el fallecimiento y el mayor número de casos se ha dado en la Ciudad de México con 23 mil 101 asegurados, Estado de México con 11 mil 792 y Jalisco con 4 mil 935.

En cuanto a gastos médicos, se ha indemnizado a 36 mil 788 asegurados con un monto de 18 millones, 14 mil pesos, esto es un promedio de 489 mil 691 pesos por persona y de los casos con Covid-19 que se registraron hasta hace 10 días en el país, solo 1.36% tiene seguro. El caso de mayor monto de atención ha sido por 30 millones 8 mil pesos.

Mencionó que los seguros de gastos médicos mayores contra Covid-19 que han tenido, 35 mil 410 de los casos positivos estaban asegurados, la indemnización de a positivos fue de más de 17 millones 300 mil pesos, El de mayor monto fue de 30 millones 878 mil 760 pesos y el costo promedio de hospitalización de 488 mil 570 pesos.

Mónica Padilla

Por su parte, Mónica Padilla, corredor de seguros AXA, aclaró en entrevista que en lo que va de la pandemia, nunca ha habido problema de cupo para los hospitales particulares y la firma que representa, tiene un sistema que se va actualizando todos los días para saber el cupo de los nosocomios y donde hay disponibilidad, además de lo que aceptan pacientes covid.

“En cuales hay disponibilidad de camas de primer nivel, terapia intensiva, ventiladores, en fin, eso facilita mucho porque la gente puede llegar directamente, AXA, Metlife, GNP, u otras de este nivel, generalmente tienen servicios médicos de este nivel y de ser necesario envían una ambulancia. No he visto casos de que se queden sin atención pacientes que estén asegurados”, señaló.

Indicó que en el caso del seguro de daños que ampara a las industrias o a las empresas, muchas aseguradoras han establecido planes de contingencia que le solicitan a sus clientes que tengan vigentes para evitar temas de responsabilidad civil o de contagios masivos.

El escaneo del código en la Ciudad de México, hace que las empresas responsables dispongan otras medidas para evitar contagios y esto desencadene en una demanda. Sin embargo, se refirió a aseguradoras que venden seguros muy limitados.

“Tristemente y aunque es un tema de pandemia, se empezaron a poner de moda o las aseguradoras comenzaron a ofrecer servicios muy básicos, especializados para en Covid y se pueden encontrar en el mercado con Thona Seguros o Argos, productos muy económicos de 300 o 500 pesos que dan ciertas coberturas como una prueba de Covid o una renta diaria por hospitalización y va dirigido a taxistas, trabajadores de tiendas de servicios, pero no cubren a los deudos por fallecimiento por ese virus o algo más grande que traiga consigo la enfermedad”.

Seguro de vida parte del kit

Por ello, dijo, que para enfrentar esta crisis sanitaria, el seguro de vida debe ser parte del kit y hay muchas opciones en el mercado para cualquier bolsillo por lo que quien no creía en la enfermedad, es un buen momento para darle importancia “porque el sector público está rebasado y a diciembre enero, quedó claro que el 70% de las personas intubadas fallecieron mientras en el sector privado la estadística fue de 10% de mortandad.

Es de señalar que, en el caso de los viajeros, antes de la pandemia sólo el 10% contaba con una póliza o seguro de viaje, hoy es 30% quien adoptó este instrumento ya que quienes tienen un seguro de gastos médicos mayores, pueden activar una cobertura llamada “Emergencias en el extranjero” para atender casos graves.

El deducible que pagan los clientes suele ser elevado y los efectos secundarios leves, al no superar deducible, deben ser costeados por el contratante. Se recomienda que se debe prever lo peor y estar preparados para que en el país o el extranjero, la protección de un seguro sea el alivio de las personas adquiriendo un seguro a la medida.