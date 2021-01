Etanol en gasolinas, ayuda al medio ambiente y al bolsillo de los automovilistas

El presidente del Comité Científico y Técnico de la Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable (AMMS), Luis Alonso González, resaltó que la utilización de etanol al 10 por ciento en gasolinas, además de beneficiar al medio ambiente, ayuda al bolsillo de los automovilistas.

En charla con Autos en Concreto, desmintió los mitos que hay alrededor del etanol, al asegurar que es completamente seguro, y que no se necesitan grandes inversiones para adaptar las estaciones de servicio que operan en México.

Incluso, dijo que alrededor de 85% del parque vehicular que circula en México es compatible con el uso del etanol al 10% como oxigenante de las gasolinas y prácticamente el 100% de los automóviles que circulan en el país puede usar este componente al 5.8%, como lo permite actualmente la norma.

Destacó además los beneficios económicos y sociales del uso del etanol, sobre todo en las zonas agrícolas del país, ya que se produce de la caña de azúcar, aunque también a partir de sorgo dulce en Tamaulipas.

González subrayó que los estados del sureste tienen un clima propicio para la producción, además de que la tendencia es reducir de forma importante el consumo de azúcar, “tenemos estos excedentes que perfectamente se pueden destinar a la producción de bioetanol”.

Reiteró que esto dará una mejora sustantiva al medio ambiente y en forma importante al desarrollo socioeconómico del campo mexicano, pues se cierra un

ciclo y se generarán cientos de empleos.

Por ejemplo, dijo, para abastecer etanol suficiente para el 10 por ciento de las gasolinas que se consumen en el país se necesitarían 45 plantas de etanol, para lo cual habría una inversión inicial de 4,500 millones de dólares.

También se pueden crear miles de empleos directos e indirectos. “En un sector muy golpeado, es fortalecer social y económicamente a un sector muy golpeado”.

Destacó además que no hay ningún vehículo que no pueda utilizar el etanol al 10 por ciento sin ningún problema. No hay ningún problema es un mito la inseguridad, así como las grandes inversiones en las estaciones de servicio, anotó.

Señaló que la norma 0005 y las que utilizaban las franquicias Pemex ya contemplaba códigos que en EU desde hace mucho ya incorporan los materiales polímeros, plásticos y metales que no tiene afectaciones con el contacto del etanol al 10 por ciento.

Además de que genera una combustión más limpia, ya es la tendencia de algunos países cercanos como Brasil, donde se está utilizando hasta el 27 por ciento de etanol y hay vehículos capaces hasta del 85 al ciento ciento.