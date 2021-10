Estiman un sobrecosto de 42% a la industria eléctrica con reforma

Mientras que integrantes de los partidos PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano. Adelantan que votaran en contra de la reforma eléctrica, especialistas advierten que de cancelarse los contratos de autoabasto, la industria nacional, pagará un sobrecosto energético de hasta 42%, y a México, las demandas le costarán 120 mil millones de dólares.

Durante el Foro Diálogo Abierto Sobre la Reforma Eléctrica y sus implicaciones al bienestar, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los participantes coincidieron en lo nocivo que será para todos la aprobación de esta iniciativa, de no modificarse en varios planteamientos.

Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, advirtió sobre el elevado costo que pagará el sector industrial, al tiempo que alertó que si el país, no cumple con sus obligaciones internacionales, se hará acreedor de forma unilateral de la imposición de aranceles, lo que incrementará los productos nacionales en un 15% por incumplimiento.

“No hay una forma con la actual política energética y menos con la reforma eléctrica que pudiera cumplirse con los acuerdos internacionales y se darían pasos atrás”, dijo.

Por ello, el especialista, mencionó que al cancelarse los permisos de auto abasto, la iniciativa privada, las grandes empresas, todos los usuarios de autoabastecimiento, tendrían un incremento de costo de energía de entre 15 y 30% de saque, “pero además la CFE (Comisión Federal de Electricidad) tendría que hacer uso de plantas que ya tiene en el retiro, o que no se despachan tendría que usarlas, lo cual significa en promedio otro 17% de capacidad extra de generación, según cuentas, el promedio de incremento de costo de energía para la gran industria, en promedio rondaría el 42% el costo de generación lo que sería un golpe tremendo”.

Por su parte, Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), acusó que detrás de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López es “privilegiar el combustóleo y el carbón, contra nuestro derecho constitucional a la salud y a un medio ambiente sano, y con esto tiene implicaciones con la contaminación e emitir más gas invernadero que causa el cambio climático, y las energías renovables quedan como no prioritarias”.

En ese marco, el presidente de Coparmex, José Medina Mora, dijo que la patronal coincide con los objetivos de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de proveer luz a precios accesibles a los usuarios.

“Por lo que nos preocupan en esta reforma, temas como el Estado de Derecho, respecto a la cancelación de contratos legales; el cuidado del medio ambiente, en el que México iría “en sentido contrario” a la tendencia en el mundo; las finanzas públicas, específicamente las de la CFE; la competitividad, en cuanto al autoabastecimiento, así como la afectación a la economía familiar por el incremento de tarifas.

Por su parte, la diputada del PRI, Blanca Alcalá, dijo que hoy los legisladores tienen la obligación de poder contrastar evidencias, de poder hacer los análisis técnicos y financieros que resulten necesarios para que la orientación de sus decisiones sean las adecuadas.

En tanto, la legisladora de Morena, Patricia Armendáriz, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dijo que una fuente de pérdidas para la CFE es el subsidio a las “Sociedades de Autoabasto” que disfrutan del porteo estampilla, y que muchas de ellas no son verdaderas sociedades de autoabasto, incurriendo además en defraudación fiscal.

Destacó que la reforma del gobierno anterior presenta dos fallas de mercado: la conservación de los contratos de las Productoras Independientes de Energía Eléctrica, indexadas al dólar, que hacen que la CFE pierde anualmente más de 400 mil millones de pesos y el despacho “preferente” de las energías eólica y solar, basado en un sistema de precios donde solamente se consideran los costos variables y no los fijos, lo que beneficia a los privados.

“Eso hace que CFE no pueda despachar primero sus energías limpias y tenga que salir a comprar energía para el suministro básico”, mencionó.

En su participación, Gabriel Quadri, secretario de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la reforma del 2013 acabó con el monopolio y permitió la inversión; en cambio, esta contrarreforma acabará con la certeza jurídica, la certidumbre para la inversión, ocasionará la salida de México del Acuerdo de París, la muerte por contaminación y sería “una tragedia para el país”.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del PRD, aseguró que la fracción parlamentaria de su partido votará en contra de la iniciativa pues viola todos los tratados internacionales de los que México forma parte, amenaza la seguridad de las inversiones, elimina la transparencia en la rendición de cuentas, reduce la competitividad en el sector energético y viola los capítulos 14 y 21 del TMEC.

El legislador Mauro Garza Marín, sostuvo que la bancada de Movimiento Ciudadano no respaldará la iniciativa presidencial en materia energética pues están convencidos que las energías limpias, renovables y el cambio climático no son “un discurso vacío” y agregó “a los mexicanos no les sirve que se prendan plantas que son chatarra, plantas viejas, plantas obsoletas. Los mexicanos quieren energía limpia, energía barata”. Señaló que las empresas no van a querer invertir en nuestro país porque ellos tienen acuerdos ambientales, no es un mito, es una realidad”.

Para finalizar el primer día de los trabajos, José Medina Mora dejó para los legisladores un cuestionamiento acerca de “ ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de hoy para garantizar que tendremos energía para todos los mexicanos sin apagones, a precios accesibles y también energía para que haya inversiones de las empresas que generan empleo para los mexicanos, pero no para este año, sino para los próximo 20 o 30 años?”.