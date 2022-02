Este 14 de febrero, el Amor y la Amistad costarán 60% más caros

La pandemia y la inflación provocan alzas: ANPEC

La negativa situación económica que vive el país, derivada de la inflación y la pandemia de Covid-19, hará que este 14 de febrero “Día del Amor y la Amistad”, los regalos más populares para esta celebración, se encuentren con incrementos de hasta 60%, aseguró la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, dijo que esa variación de precios que ha habido a lo largo de la pandemia, presentan una variación de precios al alza .

Prueba de ello que los costos de diversos productos del 2020 al 2022, se dispararon como es el caso de un ramo de 12 rosas que costaba 100 pesos, hoy tiene un precio de 150 pesos es decir, un incremento del 50%, un globo metálico de 80 pasó a 130 pesos con una variación de 63%, una caja de chocolates de 1254 gramos, pasó de 40 a 65 pesos, esto es, subió 63%, un peluche chico de corazón de 180 a 255 pesos, 42% más, un pastel para seis u ocho personas de 250 a 400 pesos, aumentando un 60% y una comida para dos personas, de 239 a 390, 63 % más cara que hace dos años.

“Atrás quedaron los abrazos, los saludos de mano y los besos en la mejilla al encontrarnos. Quién iba a pensar que en 16 años el mundo iba a girar de tal manera; baste recordar la campaña de alcance mundial de abrazos gratis” iniciada en 2004 por el australiano Juan Mann, de esto pasamos a la sana distancia de metro y medio obligada por covid-19 en un abrir y cerrar de ojos”, señaló.

El líder de la ANPEC, mencionó que la realidad hoy es que no hay más abrazos ni cercanía y la humanidad se enfrió en los dos últimos años, entrando a una sequía emocional puesto que las parejas de novios no se pudieron encontrar más y los que buscaban pareja no pudieron salir a ligar; los amantes dejaron vacíos los moteles garaje, ya no hubo filas de autos en quincena ni en fines de semana; los estudiantes no pudieron intercambiar sus cartas de amor y regalos sorpresas, se quedaron sin llevar el “desinteresado presente” a sus maestros; los esposos encontraron la coartada perfecta para economizar el gasto de la cena en restaurante, celebrando en casa, en solitario.

Asimismo , dijo Rivera, la venta de arreglos florales se redujo a manojos en el mejor de los casos, por falta de solvencia; en cambio, los chocolates hicieron su agosto en sus distintas presentaciones.

Mientras que con la crisis sanitaria, los convivios en las oficinas se acabaron y con ello también estas celebraciones.

“Las oficinas llevan meses sin barullo por home office, traduciendo la tradicional taza grabada con corazones, rellenas de Kisses, en un meme enviado por WhatsApp. Sin lugar a dudas, la pandemia del Covid congeló al amor en el mundo”, indicó.

Por ello, llamó a seguirnos cuidando y a no bajar la guardia, para recuperar esas tradiciones que hoy solo están en el recuerdo de los enamorados.

