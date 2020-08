Estatus de la vivienda en Sonora

Avanza el PMU en Naco y Agua Prieta, pero con los yaquis la Federación tiene que pedir permiso

Ely Sallard, directora general de la Comisión de Vivienda de Sonora (Coves)

Ayer tuvimos una plática muy amena con una mujer líder y gran experta en la industria como es Ely Sallard, directora de la Comisión de Vivienda de Sonora (SonoraCoves=. Nos sorprendió verla siempre activa aún durante la contingencia, y es que se dedicaron a recaudar apoyo tales como alimentos y despensas para distribuir entre la población, esto ante un escenario donde la industria no fue considerada actividad esencial y se detuvo en su totalidad.

Ya con la reapertura sigue avanzando el Programa de Mejoramiento Urbano, una de las principales estrategias de Sedatu para apoyar a las familias con su vivienda.

Pero antes de explicar los avances del PMU que son en tres de los grandes municipios de ese gran estados, quiero también exponer aquí un problema que Ely se atrevió a mencionar: y es que empresas nacionales les fallaron porque no han construido las viviendas de las que se responsabilizaron, muchas de las cuales ya les fueron pagadas.

¿cuál es el problema? Nada que los créditos ya los están pagando las personas y no tienen casa… La gobernadora Claudia Pavlovich encomendó la labor a la Comisión de Vivienda (Coves) para que levantará esas viviendas.

No obstante, los vientos de la demanda ya se canalizan hacia esas empresas. Los daños colaterales del incumplimiento los enfrenta el gobierno de Sonora, pero esto no para así nomás: para las empresas incumplidas se les está “boletinando” por decirlo así. Es decir, que se está dando a conocer quiénes son y los antecedentes les pesarán para obstaculizar nuevos contratos con otros gobiernos estatales donde están apostando a trabajar. Además, la enseñanza en Sonora es que trabajarán de aquí para el real, de aquí en adelante con empresarios y proveedores de preferencia locales, regionales. Y esta es la recomendación hecha hacia todos los estados a través del Conorevi, a los Organismos Estatales de Vivienda, Comisiones, Sub o secretarías de los estados.

“Fue un incumplimiento que afectó a 149 viviendas por una empresa y 55 por parte de otra, en Cananea, Agua Prieta, Empalme y Hermosillo, por lo que se emprenderán las acciones legales correspondientes”, apuntó Ely Sallard.

LOS AVANCES DEL PMU

Hoy en la gira que el Presidente López Obrador hará en estados del norte y particularmente en Sonora, seguramente conocerá que hay notorios avances en la rehabilitación de vivienda, sobretodo, en la construcción de vivienda nueva.

Ely Sallard nos contó que en los municipios de Agua Prieta y Naco, que fueron incluidos en el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) a cargo de la Sedatu de Román Meyer Falcón.

Esto incluye 200 viviendas en el primero y 150 en el segundo.

En entrevista con Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, Ely Sallard recordó que el PMU abarca espacios públicos, tenencia de la tierra, y vivienda (nueva, rehabilitación y ampliación).

Así destacó que en el PMU entraron en un principio dos ciudades fronterizas: Nogales y San Luis Río Colorado, con proyectos de mucha ayuda a la comunidad.

Ely Sallard comentó que de origen, el PMU tenía un presupuesto de 520 millones de pesos, pero hubo una reducción ante nuevas necesidades. Se contemplan alrededor de 1,800 viviendas, 900 en cada una de las ciudades.

Ahora, dijo, el Plan de Mejoramiento Urbano contempla a las ciudades de Naco y Agua Prieta, aunque con una inversión menor al primero, y alrededor de 150 viviendas en la primera y 200 en la segunda.

De esta forma, Sonora cuenta con tres Programas de la Sedatu en cinco áreas: cuatro ciudades fronterizas y una para los pueblos yaquis.

Por otra parte, la titular de la Coves señaló que ante la falta de recursos por parte de la Federación y la contingencia sanitaria, no es tiempo de iniciar grandes proyectos, sino de concluir las viviendas que se quedaron paradas por la pandemia.

Recordó que en diciembre, el presupuesto que Conavi destinaría a vivienda social, pasó a Sedatu, para ciudades y reactivación de la economía.

“Teníamos 5 municipios, los alcaldes ya habían donado terrenos para hacer vivienda, pero con la pandemia y la falta de recursos federales, se quedaron truncados, ahora la tarea principal es atender a todos aquellos que quedaron con una vivienda iniciada y terminar peticiones y las emergencias”, indicó.

“Ahorita vamos a trabajar en las obras que quedaron en avance, como la de los Yaquis”, además de las que dejaron inconclusas empresas contratistas, a las cuáles se les denunciará.

También el gobierno de Sonora busca, unos 30 millones de pesos, de fondos internacionales, de los cuáles se destinan 200 mil pesos para una vivienda, en la cual la familia pone 20 mil pesos y el estado 10 mil pesos.

Foto (periódico La Fuente) Germán Borja, director del IVEQ

Les contamos que hace un par de semanas Yesmín Hernández, presidenta de Conorevi renunció a su cargo en el gobierno de Michoacán y por lo tanto al de ese Consejo.

Así que este martes se reunieron los miembros de Conorevi para deliberar sobre el nuevo proceso de elecciones que llevarán a cabo en breve y en donde se perfila un candidato por todos reconocido: Germán Borja, director del Instituto de Vivienda de Querétaro (IVEQ)

Estaremos pendientes del proceso de Conorevi. La apuesta es que siga funcionando.

