Espera turismo 61.5 % de ocupación hotelera: Concanaco

Prevé una derrama de 56 mil millones de pesos por vacaciones de verano

Para las vacaciones de verano, el sector turismo estima alcanzar 61.5% de ocupación hotelera y una derrama de 56 mil millones de pesos, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos quien indicó que este panorama optimista, será impulsado con la salida de los mexicanos a los destinos turísticos del país.

En ese sentido, señaló que para alcanzar la meta y brindar confianza a los vacacionistas se trabaja en la implementación de medidas sanitarias complementarias en los destinos turísticos, a fin de garantizar la salud de empleados y visitantes.

“El turismo, es una actividad importante para la generación de empleo y crecimiento económico en el país, por ello se requiere que autoridades y empresarios coadyuven en la búsqueda de lograr su reactivación en menos tiempo con la aplicación de protocolos sanitarios, la certificación de los establecimientos, así como del reconocimiento internacional de sitios y atractivos para los visitantes”, indicó.

El líder del comercio establecido del país, detalló que para el verano, se prevé una oferta de casi 821 mil asientos de avión programados en rutas de Europa a México, de los cuales Aeroméxico representa 117 mil 168 asientos en sus operaciones entre países europeos y el nuestro, de acuerdo con información de la Official Airline Guide (OAG).

“De Estados Unidos a México hay una oferta de 3 millones 574 mil asientos de avión para este verano, con un crecimiento del 204.1 por ciento respecto al 2020, según la OAG”, dijo.

López Campos, mencionó que se trabaja con el IMSS para definir las medidas adicionales que los prestadores de servicios realizarán en negocios como hoteles y restaurantes durante el próximo período vacacional de verano.

En esa línea, indicó que en los destinos turísticos como la Riviera Maya en Quintana Roo y los de la región del Pacífico norte del país, en coordinación con el IMSS se aplicarían pruebas de detección rápida, a efecto de prevenir más que de curar, pues son los sitios de mayor afluencia en los periodos vacacionales.

Posteriormente, esta estrategia se replicará gradualmente en todo el país, a fin de atender a todos los segmentos de turismo y que puedan seguir laborando de manera más segura.

El líder de la Concanaco-Servytur, sugirió que se dejen de clasificar como esenciales o no esenciales las empresas, y pasen a ser seguras o no seguras en el cuidado de la salud, sin importar el color del semáforo epidemiológico, pues quien cumpla con todas las normas o protocolos pueda seguir laborando y no cerrar en caso de cambio del color del semáforo, porque la economía ya no pueda detenerse.

Consideró que no se debe parar la planta productiva, ni cerrar los establecimientos, sino actuar de manera responsable, aplicar medidas preventivas y apegarse estrictamente a los protocolos sanitarios.

En torno al semáforo epidemiológico, el dirigente empresarial, señaló que solo es un indicador que ayuda a saber dónde hay mayores contagios y menor disponibilidad de camas, que funciona como una alerta para identificar dónde se deben reforzar las medidas sanitarias.

Reiteró que, para prevenir contagios, es importante que las empresas y establecimientos operen con sus protocolos de salud, sin importar el color del semáforo epidemiológico, pues a estas alturas de la reactivación económica, es imposible pensar en poner un freno para los establecimientos comerciales, de servicios y turismo, luego de más de un año sin ingresos o de manera parcial.

“El cierre de empresas podría significar la desaparición permanente de empleos, lo que pondría en grave riesgo la economía de las familias de México”, concluyó.