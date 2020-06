Es momento de sumar fuerzas. No de dividir

Por cierto, Las rentas inmobiliarias repuntarán

Foto de Animal Político, refiriéndose a los 12 millones de mexicanos que dejaron de trabajar en abril

La responsabilidad de un periodista es informar. No publicar ni escribir opiniones sin sustento. El reto del lector y del radioescucha, televidente y hoy seguidor de medios digitales tales como las redes sociales es elegir al reportero o columnista y seleccionar bien. Por lo menos deben investigar y saber de su origen. Porque hoy se confunden de chile, dulce y manteca como se dice coloquialmente.

Hoy el reto de todos: periodistas y seguidores es hacer valer al periodismo profesional, pues está inundado de improvisados. Así entre opinólogos, blogueros y otros que tienen de origen diferente profesión, y que se vale si son por ejemplo académicos, pero no es válido en los improvisados que imponen su opinión como la última “coca cola”. El periodismo profesional compite con jugadores desleales con opinológos e improvisados, con quienes se erigen como líderes, pero que imponen sus criterios. No hay sustento. El suelo no está parejo. Pero ese es nuestro reto. Y del lado de las fuentes de información y de los lectores y seguidores en medios digitales y electrónicos es también su responsabilidad diferenciar.

¿Por qué escribo hoy de esto? Porque todos los que salen a opinar confunden a la gente y la están llevando a realizar acciones erróneas, por ejemplo, ante la reapertura. No es cierto que ya sea seguro salir. Debes extremar precauciones.

Por eso hago un llamado a de verdad ser responsables no sólo de lo que leen y escuchan sino de seleccionar con lo que se “alimentan” informativamente. Hay que aplicar las medidas sanitarias hoy más que nunca porque el riesgo sigue vigente. De hecho es más peligroso ahora salir. Por ello hay que extremar los cuidados y aplicar todas las medidas. Por nosotros, por nuestras familias y por el resto de los mexicanos. No es cierto que podemos relajarnos. ¡México ya llegó al “honroso” 7º lugar en fallecimientos! Y está en el top ten entre los países donde se propaga el mayor contagio…

Es cierto que la economía se debe reactivar, pero al parecer ya se asumió el costo y las vidas que se perderán…

EL PANORAMA INMOBILIARIO

Pues los diferentes analistas, portales inmobiliarios, asesores y brokers afirman que lo que repuntará será la renta tanto de oficinas como de viviendas. Aspiran, y apuestan a que los precios no bajarán y retomarán sus niveles no este, pero sí el próximo año. Esto es lo precios de antes de la pandemia.

Lo cierto es que como apenas están reabriendo también, están reconociendo al mercado. Ellos no pararon del todo, pero la gente sí. Los clientes potenciales se detuvieron. No quisieron ir a ver las oficinas ni aunque estuviera el corredor o asesor inmobiliario dispuesto a mostrárselas.

Entonces es loable que los asesores se hayan capacitado y sea uno de los sectores a los que les pegó la tendencia de estar conectados “zoomitis o con webinar itis”, etc. Pero aprendieron a usar entre otros, la firma electrónica para temas legales. Esto además de invertir en tecnología que llegó para quedarse. Como la de 3ª dimensión para mostrar las propiedades. Sólo que se topan con que los potenciales clientes, al menos los mexicanos, quieren conocer, sentir y visitar las propiedades. Su próxima casa, su próxima oficina y local comercial

Y por cierto, los locales comerciales son tema aparte. Ahora veremos quiénes regresan y muchos lamentablemente no. No sólo no reabrirán las tienditas de la colonia (no hablo de Oxxo, ni 7Seven ni otras tiendas de conveniencia que son parte de las ganadoras de esta contingencia). No. Habló de la tiendita de “Doña Conchita” o de “Don Pedro” o el taller de la esquina, o la sastrería de “Don Filemón”, o la tintorería de “Juanita”. Veremos desafortunadamente a las mipymes muertitas a quienes no les llegó la ayuda, o fue insuficiente y no sobrevivieron.

Lo deseable es que llegue esta ayuda. Que la política contracíclica llegue. Si bien en la industria de la vivienda y en el terreno de los Organismos de la Vivienda (Onavis) si la vemos apuntalada con Infonavit y Fovissste, confiando incluso, sobremanera en su impulso para generar empleos…Es una gran apuerta del gobierno federal, pero ciertamente no pueden hacerlo solos. Lo hacen, sobre todo Infonavit, con la ayuda de las empresas y empresarios. El Infonavit no genera empleos. Y, en el caso de Fovissste, genera empleos en el caso de contratar, pero en el contexto de la austeridad no se prevé incremento de contrataciones. Que no se compararían tampoco a la generación de empleos por parte del sector privado, de las empresas.

Así que la “nueva normalidad” es una nueva realidad que a todos nos reta para reinventarnos y sumar. No es momento de polarizar. Aquí todos somos mexicanos y nos necesitamos.

Por cierto…

México logró quedar entre los 10 miembros del Consejo de la ONU. Esto es un honor porque desde 2009 que no estaba allí, pero implica muchos retos. Es responder con propuestas y medidas inteligentes y aplicables a todo el mundo. Sin dividir…

Y en el contexto actual México puede ser susceptible a muchos ataques por ejemplo ahora para el arranque del nuevo T-MEC ya EU prepara demandas por atentados contra empresas norteamericanas en el tema de generación de energías limpias. Esto y el tema de la pandemia y sus malos cálculos del contagio, lo cual habla de una política inadecuada, una comunicación errónea, entre otros, puede exhibirlo como país… por ello se debe pensar en cómo desde el interior reforzar sus políticas para sumar, apoyar a todos los mexicanos y hacer repuntar a la economía. Esto no es debatible. No se trata de ricos vs pobres porque hay matices que no son ni ricos ni pobres. Y sí. Todos somos mexicanos.

PREGUNTA:

¿Cómo vas viviendo la reapertura en ciudades como la capital ?

