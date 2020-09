* Lo que no hay es crisis financiera ¡Gracias a Dios!

¿Es López Obrador un Presidente con suerte? La respuesta es no. Retomo lo que comenta mi maestro Raymundo Rivapalacio, quien menciona que no es suerte sortear una pandemia, ni la catástrofe del petróleo (que tampoco le atañe al anterior presidente), ni tampoco un declive de la economía mundial… todo esto es consecuencia de la geopolítica mundial, es decir, “lo hereda” de la globalización. Y acontecen otros sucesos como el sismo reciente, que no fue nada grave comparado con los que se han registrado en los últimos años en México.. Pero suerte como se dice suerte no ha tenido, y entonces coincido: lo que sí tiene es una buena narrativa.

Sabe convencer de que superaremos esta pandemia, es más, él desde junio previó que la caída económica ya había llegado a su tope.. esto no sucedió y, de hecho, lo peor está por vivirse como sí lo aseguró el fin de semana pasado Arturo Herrera, el Secretario de Hacienda cuando pronosticó que 2021 será el peor año desde 1932. De hecho y así lo calificó: “se tendrá que lidiar con las crisis gemelas más severas del último siglo, la sanitaria y la económica”.

Tenemos que ir tomando previsiones las personas, familias y las empresas porque lo más grave que como el secretario calificó es que “ya no hay guardadito”, esto es que ya no hay fondos de contingencias ni fideicomisos que puedan apoyar con recursos. Y todavía más grave es la calificación degradada de México que lo limita en la solicitud de préstamos a organismos multilaterales.

“…en este año tuvimos tres amortiguadores que absorbieron el impacto del COVID y fueron: las coberturas del precio del petróleo, los fondos para los choques económicos y los “guardaditos” que tenía el Gobierno”, explicó.

Y advirtió que todos esos recursos, es decir, los fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestales y el de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas; así como la mayor parte de los guardaditos van a ser utilizados este año; y en el 2021 ya no va a haber “ese colchón” ni “esos guardaditos”, además de que el precio de las coberturas petroleras va a ser menor en 22% que en las de este año.

Así, entonces hay restricciones para la economía mexicana por la contratación de deuda, por la caída del PIB entonces si se contrata deuda, la valuación de ésta va a aumentar por el componente de que está solicitada en otra divisa.

“Entonces eso puede hacer que la deuda aumente… no sé, entre siete y 10 puntos del PIB, entonces no vamos a tener espacio para pedir mucho más y más bien vamos a tener que empezar a poner a la economía en una trayectoria descendente”.

Y ahora que viene la presentación el Presupuesto de Egresos de la Federación se observarán las previsiones, los recortes. Él ya estimó que se enviará a la Cámara de Diputados a más tardar el próximo 8 de septiembre, y dijo que habrá menos recursos que los que se solicitaron en este 2020 y en cuando menos los últimos años fiscales.

ASÍ EL PANORAMA DEL 2º INFORME

La pandemia no acaba. Los muertos no cesan. Aún no hay vacuna. Los hospitales registran un ligero incremento de ocupación en algunas ciudades como la capital y el Presidente ostenta un gran liderazgo que tiene que respaldar con acciones “de choque” para respaldar a la economía que se desploma y que está generando más muertes de MiPymes en todos los sectores.

No se prevén sorpresas en su informe.

De hecho, llega todavía con una gran aceptación de más del 50% como persona, como presidente, por su liderazgo, pero los cuestionamientos son sobre seguridad, sobre manejo de la pandemia, sobre apoyo a la economía y con el panorama que se avizora, los retos que tiene son mayúsculos. Tiene que jugársela para respaldar a los mexicanos y no permitir que la contienda electoral lo absorba. Porque eso sí, 2021 es el año electoral y la carrera, las campañas ya empezaron en todos niveles y en todas direcciones.

Algo de lo bueno que podemos exponer aquí es justo en lo que nos centraremos el jueves en la próxima edición de esta columna: No hay crisis financiera. Los bancos tienen casi el doble de reservas de cuando empezó la pandemia y también enfrentan los retos de llegar con nuevos esquemas de financiamiento a los mexicanos que necesitan un hogar.

Hoy arranca el recorte de 10 subsecretarías y aunque se dijo que no habría recortes, sí se están despidiendo ya los funcionarios al frente y parte del equipo de éstas como la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Ricardo Peralta, entre otras.

