Épocas de crisis, el mejor momento para emprender

La pandemia del Covid-19 y las medidas para frenar su propagación, además de golpear la actividad económica de los países, tiras los mercados financieros y aumentar las cifras de desempleo, también están generando oportunidades para emprender, pues se han creado nuevas necesidades que no están siendo atendidas, consideraron expertos.

Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex, destacó que estamos enfrentando la crisis más grande que hayamos tenido, desde la gran recesión de 1929.

Sin embargo, enfatiza que es en las crisis cuando pueden surgir grandes ideas, “grandes empresas se han formado en las crisis”.

Además de que, a diferencia de otras crisis del pasado, hoy se cuenta con medios para poder salir adelante y obtener ingresos como Internet y un sistema financiero fuerte y robusto. “Tenemos todas las herramientas para hacer emprendimiento y ganar dinero desde casa”.

Vende tu conocimiento

Así, Ordaz recomienda por ejemplo, ofrecer asesorías por internet, pues hay quienes tienen conocimientos de psicología, programación, diseño, entre otros, que siempre son necesarios.

Se trata de ofrecer capacitación, pues hoy en día se está moviendo mucho la capacitación virtual y sólo se requiere de tener cierto conocimiento en una materia.

También en medio de esta pandemia, se puede prestar algún servicio, como en el rubro de logística, que está creciendo, con solo tener una moto o bicicleta puedo salir y montarme a esta ola de los servicios de transporte que hoy en día se requiere por la pandemia.

“Las pequeñas ideas puede llevarnos a tener ingresos extras, que pueden servir en esto tiempos complicados”, refirió el director de Educación Financiera de Citibanamex.

Dejó en claro además que no hay edad para el emprendimiento, desde niños hasta adultos mayores, como es el caso de una señora que ha tenido gran éxito en redes sociales con sus recetas de cocina.

Oportunidades en todas las industrias

Para Fernando Padilla, presidente de Asofom, este es el mejor momento para emprender un negocio, pues el mundo está cambiando las reglas del juego, incluso hasta en las industrias más consolidadas.

La mejor manera es entrar con ideas disruptivas, y ofrecer alternativas a las personas o familias en estos momentos que vivimos una emergencia sanitaria.

En su opinión, la crisis por el Covid-19 nos está dando la oportunidad de entrar a mercados donde antes era más difícil llamar la atención, y en este cambio de reglas, en todas las industrias se abren oportunidades.

Señaló que las tendencias apuntan a la industria del ejercicio, alimentación, educación a distancia, que tenemos que visualizar y es donde habrá oportunidades.

En ese sentido, Padilla recomendó no buscar dirigirse a un sector, sino buscar una necesidad que no ha sido atendida, en aquella industria o sector que me apasione.

“Enfóquense en esos lugares que conocen, que les apasionan, encuentren problemas o necesidades que no están siendo atendidas, o que no están resolviéndose de manera eficiente, ahí hay una oportunidad de negocio y ahí es donde hay que emprender”.

Para el presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) resaltó que hay muchas opciones de financiamiento para echar a andar un negocio, desde asociarse con alguien que ponga el capital, hasta vender algún bien.

“Hay que tener las antenas bien paradas ver todas las opciones de financiamiento, pero lo importante es tener finanzas sanas”.

La liquidez es lo importante

En ese sentido, señaló que existen mil 600 Sofomes en el mercado que ofrecen crédito a emprendedores, “encontrarás desde Sofomes Fintech que hacen todo el proceso muy digital, hasta aquellas tradicionales, pero ya es más fácil encontrar financiamiento.

Sostuvo que hoy en día la liquidez es el rey, porque lo que te ayuda a sobrevivir en estos momentos de crisis, es el dinero que tienes en caja y después de la crisis, será fundamental para recuperar o ganar el terreno que otros dejaron.