Entrevista con Rodrigo Gutiérrez Porter, subdirector general de Crédito del Infonavit

Por Mariel Zúñiga

Rodrigo Gutiérrez Porter, al extremo derecho

En entrevista con Rodrigo Gutiérrez Porter, el subdirector general de Crédito del Infonavit que llegó al instituto hace justo un año, este explicó sus objetivos, hoy con un alto grado de avance en torno a la transparencia, eficiencia y proximidad con los trabajadores. Hoy están a punto de lanzar un nuevo programa: Unamos Créditos cuya meta es ambiciosa al sumar a dos derechohabientes, luego a tres este año para concluir en el 2021 con cinco personas que sumarán sus montos para lograr un mayor crédito. Pero no sólo viene este programa, sino otros más que están en análisis como el de “Montos máximos” y otro más, el de retomar la subcuenta de vivienda para originar un crédito hipotecario desde la banca comercial, esto se consolidará en cuanto haya propuesta de las instituciones financieras.

Pero platiquemos de los que presenta el Subdirector que muy accesible en su trato también mostró su mejor intención de ponernos al corriente sobre los proyectos, el primero de los cuales “Unamos Créditos” se prevé el lanzamiento el 17 de febrero.

“…Entonces, empezamos a ver cuáles eran las necesidades del trabajador, cómo vivía, y lo que hicimos fue poner al trabajador en el centro de nuestras decisiones…Así sale el programa de montos máximos de crédito. Empezamos a trabajar en otros programas como uno que acaba de salir ahorita en febrero que se llama Unamos crédito, que para mí es un súper programa para el país, en donde somos completamente disruptivos en el sistema, y eso nos va a permitir ir adelante con las necesidades del trabajador mexicano.

“Firmamos varios convenios de colaboración con el Colegio del Notariado Mexicano, con la Asociación de Bancos de México, tuvimos muy buen acercamiento con los bancos, tuvimos muy buen acercamiento con los desarrolladores para trabajar en conjunto por el trabajador mexicano, siempre desde el punto de partida que quien lidera esto es el trabajador, no se nos tiene que olvidar que el dinero con el cual funcionamos es de los trabajadores”.

Platicó que en agosto también hubo avances en términos de calidad de la vivienda, que es uno de los ejes centrales que el organismo protege. “Fue un año bastante dinámico”, dijo.

Señaló que existe una gran variedad de opciones de financiamiento como línea 3 y línea 4, que por cierto se suspendió a principios del 2019 para darle un nuevo esquema de control al producto por lo que se reabrió después en diciembre.

Explicó que el programa de Línea 4 es un producto para mejoramiento de vivienda, sin garantía y sin afectación estructural que funciona a través de empresas administradoras.

“Con eso lo que nos dimos cuenta en su momento es que los contratos no estaban sólidos. No había una fianza para estas empresas administradoras, había un tema de monetización muy serio, y había un tema de confusión provocado por estas empresas administradoras hacia los derechohabientes.

“Paramos el programa cerca de 3 meses en lo que rediseñamos un contrato, en lo que les pedimos una fianza, en lo que si había algunas observaciones de quejas que una empresa para volver a firmar, tenían que haber subsanado todas sus quejas. Entonces lo reabrimos en diciembre, al día de hoy, de las 9 empresas que había, si mal no recuerdo hay 6 o 7 que ya firmaron; hay otras que no han firmado porque no han cumplido con todo lo que estamos pidiendo y el programa está empezando a correr otra vez. Te puedo decir que va un poco más lento que el año anterior porque aumentamos los niveles de control. Y no queremos que esto se nos convierta en un problema de monetización, entonces preferimos ir despacio, pero asegurar el beneficio al trabajador”.

Dijo que el “problema de monetización” se refiere que el trabajador no hacía mejoras en su vivienda, sino que lo cobraba en efectivo y decía que habían hecho cosas que no se habían hecho.

“Aseguramos los esquemas de verificación, pedimos una fianza, en caso de que alguna empresa administradora haga un mal trabajo hacia un derechohabiente poder aplicar esta fianza. En fin, pusimos cláusulas claras en el contrato sobre vicios ocultos. Entonces, fue una de las cosas que rediseñamos en el programa, y vamos a seguir evolucionando con este programa a lo largo del año. Lo que nos gustaría, y vamos a trabajarlo, es cómo metemos un tema tecnológico para todavía poner mucho más control y saber exactamente en qué paso se encuentra cada momento de esta originación”.

MEJORAVIT, CRÉDITO APARTE

Rodríguez Porter se refirió a que el crédito “Mejoravit”, es distinto al crédito de línea 4.

“Con Mejoravit se ha hecho un gran trabajo también por parte del equipo en bajar la monetización. Se han cerrado muchos comercios que no aplicaban bien el programa. Cuando nosotros vemos cómo ha bajado la colocación contra el año anterior, es principalmente por un tema de control, porque hemos evitado el mal uso. Y ahí es cuando yo hablaba de transparencia, vamos a seguir empujando con la colocación de créditos, es muy importante, pero no a costa del mal uso de estos proveedores”, advirtió.

Montos de crédito

En Línea 4 Infonavit otorga un préstamo de aproximadamente 150 mil pesos.

“Pero la estimación se tiene que comprobar el valor del inmueble con una boleta predial o con una valuación o hasta el 95% de la subcuenta de vivienda”.

El financiamiento del Mejoravit lo otorga el Instituto. Es a través de bancos con la intención de que cuando un trabajador saca un crédito que sea hoy 100% financiado por el Instituto, se considera su primer crédito.

“Entonces, en el tema de Mejoravit al ser financiado por los bancos, el derechohabiente todavía tiene la opción de sacar un crédito hipotecario y no quemar su crédito hipotecario con el Mejoravit”.

En Mejoravit otorga aproximadamente 50 mil pesos en promedio.

Por Cierto…

FRAUDE EN INFONAVIT: SE RECUPERA DINERO -No sabemos cómo- Y SE DESTINARÁ ¿al avión???

No tenemos aún respuesta del Infonavit ni su posicionamiento, pese a que se le pidió todo el día de ayer por parte de los periodistas, en cuanto a la recuperación de parte de la Fiscalía de nada menos que 2 mil millones de pesos de un supuesto desvío de la administración pasada del organismo hacia Fibra Uno.

Además de la noticia, lo que es importante precisar es qué no se conoce por qué la Fiscalía dispondrá de este recurso y lo entregará a dependencias diferentes e incluso para objetivos como “la rifa del supuesto avión” (Para aclarar: es rifa de dinero. No del avión presidencial)

Esto no tiene precedente…

No hay conocimiento de juicio alguno, de ningún indiciado o encarcelado por el fraude. Además, pareciera que ya aplica la Ley de extinción de dominio porque todavía no hay sentencia (ni juicio) y ya se decomiso el dinero.

Por su parte, Fibra UNO se deslindó de la devolución del Infonavit a través de un comunicado enviado ayer a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Con respecto a la información publicada en algunos medios el día de hoy, es importante aclarar que la situación no tiene ninguna relación con Fibra Uno (Fibra UNO) y con sus operaciones. FUNO manifiesta que no tiene, ni ha tenido, vinculación alguna con proyectos de vivienda social o relacionadas con el Infonavit”, destaca el mensaje.

El Fideicomiso agregó que han colaborado con las diversas autoridades de los tres niveles. “FUNO y sus directivos están comprometidos con México y trabajan con las autoridades de los tres niveles de gobierno para impulsar el desarrollo social y económico de nuestro país. FUNO se conduce con responsabilidad, ética y respeto absoluto al marco de la ley”.

De esta manera, Fibra UNO rechazó los señalamientos respecto a una devolución y los manejos que se están haciendo del monto tras la difusión que se hizo ayer en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador:

Sin duda es algo que debe aclararse a la brevedad ante la opinión pública. Y hablando de transparencia, saber además de cómo recupera este dinero la Fiscalía ¿por qué lo destinará a la rifa del avión? ¿por qué no se le devuelve al Infonavit si el dinero le pertenece?

El sindicato del Instituto tiene también la voz… veremos qué dice.

