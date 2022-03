Entregan casa amueblada a la marchista mexicana Sofía Ramos

Canadevi, Sadasi y Concamin ayudaron a que el sueño de la deportista se hiciera realidad

La historia de la marchista mexicana y medallista olímpica Sofía Ramos Rodríguez, tuvo este martes un final feliz, al no ser sólo reconocida sino recompensada con una vivienda, otorgada por la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Sadasi y la Fundación de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Al hacer la entrega de la vivienda a Sofía y a sus padres en Chalco, Estado de México, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Gonzalo Méndez Dávalos, en su último día en la presidencia del organismo, externó su alegría por ser parte del sueño de la marchista mexicana.

“Dar es un privilegio y hoy la Canadevi está de fiesta porque podemos dar. Este día es muy importante para mí, para la Concamin, para los mil desarrolladores que represento en el país por lo que significas Sofía, porque eres un ejemplo mundial y para México. Se hace realidad entregarle a Sofía una casa nueva, propia y adecuada, en un desarrollo habitacional que cuenta con todos los servicios para vivir y vivir muy bien. Vialidades, seguridad, jardines vecinales, tienda de conveniencia, escuelas desde el jardín de niños hasta secundaria con el cual los niños y los jóvenes de este desarrollo habitacional no necesitan transportarse y poner en riesgo su integridad para recibir educación”, indicó.

Mencionó que, además, cuenta con parques donde Sofía podrá inspirar a los niños y niñas que vienen detrás de ella a practicar un deporte que los lleve a ganar un día y como ella, a poner el nombre de México muy alto y ser un ejemplo mundial de perseverancia, disciplina y entusiasmo.

“Porque dar es un privilegio y hoy, cada uno desde nuestra trinchera damos para apoyar la brillante carrera de Sofía, transformando sus condiciones de vida y por supuesto para reconocer el trabajo de sus padres que a pesar de la adversidad, la han guiado y respaldado para imponerse. Sofía, con tu esfuerzo y dedicación, lograste lo que a muchas familias les cuesta 25 años de trabajo, contar con una vivienda propia y adecuada, que año con año se plusvaliza y ofrece la magia de vivir en un estupendo entorno en tu caso, con vista al Iztaccíhuatl”, dijo.

Añadió que para los desarrolladores de Canadevi, hacer que esta magia suceda, le da sentido a su día a día porque pocas experiencias son tan satisfactorias como transformar las vidas de las familias mexicanas con una de los miles de vivienda que cada año construyen, todas ellas con un ejemplo de sustentabilidad y sostenibilidad, que contribuyen a hacer de México un país más fuerte y competitivo y fortalecer el tejido social de las comunidades.

“Los desarrolladores de Canadevi, día a día trabajamos para que las familias mexicanas puedan contar con una casa propia y adecuada que les permita desarrollar todo su potencial, comunidades seguras e integrales donde más allá de cubrir una necesidad básica se viva en un ambiente saludable desde el aspecto físico hasta el emocional”, indicó.

Así, además de la casa y los muebles, le entregaron a la medallista olímpica, una gran responsabilidad para que sea un factor de cambio para los jóvenes mexicanos y para lo cual, deberá estar concentrada y enfocada en su meta que es París 2024.

Por su parte Sandra Pérez de Abugaber, presidenta de la Fundación Concamin, muy conmovida y a punto del llanto, recordó los valores que sus padres dieron a la marchista y su satisfacción por ser parte de esta casa.

“La historia de Sofía tocó mi corazón y el de muchas personas, Sofía quiere regalarle una casa a su mamá y a su familia e hicimos todo lo posible para que cumpliera su sueño, gracias a la generosidad de muchas personas, empresarios y no me queda más que decirle que esta es su casa por la que se esforzó, por la que luchó y que siga alcanzando muchos sueños”, dijo.

A su vez, Sofía Ramos Rodríguez, agradeció a quienes hicieron posible este sueño.

“Estoy muy contenta de estar aquí y de ver a muchas personas que se interesan en ayudar, eso me motiva también a hacerlo, me gusta mucho ayudar siempre que puedo y he tenido el apoyo de mis padres y de mis hermanos para poder alcanzar mis sueños, esos logros no han venido solos, he tenido que trabajar y disciplinarme fuerte e incluso hacer sacrificios, afortunadamente eso ha dado resultados y he podido gracias al deporte viajar a otros países, conocer muchas personas y hoy cumplir uno de mis sueños, que mi familia, específicamente mi mamá, tenga su casa nueva”, precisó.

Convocó a los jóvenes a luchar día a día, a esforzarse, con disciplina y buscar al deporte que traerá muchos beneficios y satisfacciones.

A su vez, el presidente de la Concamin, José Abugaber, externó su orgullo por lo que se puede dar y hacer y aportar un granito de arena.

“Desde diciembre lo platicamos y es posible, me siento orgulloso de estar aquí en este gran momento y esperemos que tengamos muchos momentos porque eso somos los empresarios, somos personas que damos silenciosamente, esto si valía la pena darlo a conocer porque es Sofía, pero nos gusta estar dando sin que se vea pero tenemos que alzar la voz de lo tanto qué podemos hacer como mexicanos , Concamin es más que un slogan o un nombre, no solo damos empleos, generamos, arriesgamos día a día”, apuntó.

Concamin, entregó a Sofía también, una motocicleta nueva “para que no te detengas en la carrera de alcanzar tus sueños” y bicicletas de parte del presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizalde y otras donaciones de las industrias textilera, mueblera, entre otras.

Al ingresar a la vivienda, Sofía y sus padres, no cabían de felicidad y admiración por el que será su nuevo hogar.